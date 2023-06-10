Об этом 24 Каналу рассказал руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня. Он считает, что оккупанты применяют водный террор к жителям левого берега Днепра.
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Где больше всего пострадавших от теракта
В основном эвакуация происходит с правобережья, которое подконтрольно Украине. Оккупанты продолжают препятствовать эвакуации, обстреливая украинских спасателей.
Карта подтопленных городов Херсонской области / Эспрессо ТВ
А вот на левобережье, которое контролирует российская армия, люди не были предупреждены об опасности. К тому же ранее оккупанты отбирали у гражданских лодки. На левый берег пришелся наибольший уровень затопления: вода поднялась выше крыш домов.
Очередное преступление России
По словам Головни, оккупанты блокируют любую эвакуацию, даже если ее организуют местные волонтеры. К примеру, не пропускают родственников, приехавших в подтопленный город помочь своим близким. Сами россияне тоже не проводили эвакуации.
"Фактически, после подрыва Каховской дамбы они пытаются "добить водой" местное население", – считает волонтер.
Но, несмотря на это, наши спецназовцы совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) пытаются проводить спасательные операции под обстрелами и мощным течением Днепра. Это единственное, чем мы можем помочь нашим согражданам.
Какие последствия подрыва Каховской ГЭС
- После российского теракта Каховское водохранилище обмелело на 62%. Это может навредить работе Запорожской АЭС.
- По состоянию на 10 июня в результате наводнения на подконтрольной Украине территории погибли 5 человек. Еще 27 наших сограждан считаются пропавшими без вести.
- Подрыв Каховской ГЭС будет иметь далеко идущие последствия для природы Херсонщины и ее экономики: по предварительным оценкам, ущерб от теракта оценивают в десятки миллиардов гривен