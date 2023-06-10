Об этом 24 Каналу рассказал руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня. Он считает, что оккупанты применяют водный террор к жителям левого берега Днепра.

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Где больше всего пострадавших от теракта

В основном эвакуация происходит с правобережья, которое подконтрольно Украине. Оккупанты продолжают препятствовать эвакуации, обстреливая украинских спасателей.

Карта подтопленных городов Херсонской области / Эспрессо ТВ

А вот на левобережье, которое контролирует российская армия, люди не были предупреждены об опасности. К тому же ранее оккупанты отбирали у гражданских лодки. На левый берег пришелся наибольший уровень затопления: вода поднялась выше крыш домов.

Очередное преступление России

По словам Головни, оккупанты блокируют любую эвакуацию, даже если ее организуют местные волонтеры. К примеру, не пропускают родственников, приехавших в подтопленный город помочь своим близким. Сами россияне тоже не проводили эвакуации.

"Фактически, после подрыва Каховской дамбы они пытаются "добить водой" местное население", – считает волонтер.

Важно! По сообщению Генштаба Вооруженных Сил Украины, оккупанты позволяют эвакуироваться только тем гражданским, которые имеют российский паспорт.

Но, несмотря на это, наши спецназовцы совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) пытаются проводить спасательные операции под обстрелами и мощным течением Днепра. Это единственное, чем мы можем помочь нашим согражданам.

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