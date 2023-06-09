Об этом 24 Каналу рассказал волонтер из Новой Каховки Стефан Воронцов. По его словам, подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты, спровоцировал масштабную катастрофу на левобережье.

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Хуже всего то, что на части левобережья Херсонщины уже не течет питьевая вода из крана. А где она еще есть – то непригодна для употребления, даже если ее прокипятить. Люди буквально сидят без питьевой воды.

По-моему, это будет самая большая катастрофа, которая нас ждет. На левом берегу нет воды. В Геническом районе уже пустили машины с громкоговорителями, на которых кричат, что воды и света не будет. Сейчас есть точки разлива. Но неизвестно, на сколько времени их хватит. В Крыму тоже упало давление. И оно не появится. Все прекрасно понимают, что воды не будет,

– заметил Воронцов.

Оккупанты мешают эвакуировать людей

Как рассказал Воронцов, российские оккупанты поставили блокпосты на левом берегу и не пропускают волонтеров, которые хотят спасти людей. Захватчики рассказывают, что у них есть МЧС – оно всех спасет. На самом деле, "российские спасатели" часто делают все на камеру.

Есть люди (волонтеры – 24 Канал), которые наносят на карту локации людей, которым нужно помочь. Но есть преграды от россиян. Даже были случаи, когда оккупанты обстреляли лодки, на которых люди пытались эвакуировать людей с крыш,

– рассказал Воронцов.

Волонтер рассказал, какая ситуация сейчас на левом берегу Херсонщины: смотрите видео

Так называемые "российские спасатели" работают выборочно. Они часто проплывают мимо людей, умоляющих о помощи. У них есть список адресов, где спасают "своих" людей. Также были случаи, когда МЧС оккупантов за 5 тысяч рублей эвакуировало местных.

Обратите внимание! Ущерб от подрыва Каховской ГЭС, который совершили россияне, повлияют как на население, так и на бизнес. Детальнее о последствиях – читайте в материале 24 канала.

Пока все еще достаточно большое количество людей находится в подтопленных населенных пунктах. К примеру, вчера, 8 июня, волонтеры только в Олешках приняли 200 заявок. А на одной заявке может быть и по 3 человека.

Им пытаются передать все необходимое, а по возможности эвакуировать. Последнее сделать не всегда легко из-за сопротивления российских оккупантов и так называемых "волонтеров из Крыма".

Подрыв Каховской ГЭС: коротко