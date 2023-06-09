Когда затопленные земли будут пригодны снова к засеву

В ответ на запрос 24 Канала в Минагро отметили, что на территории, оказавшиеся в зоне подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС, приходится около 5 – 7% украинского урожая.

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Без орошения на этих землях пострадает выращивание двух основных блоков агропродукции – овощи, прежде всего из борщового набора, бахчевые культуры, а также зерновые и масличные культуры. Потенциально на этих землях нельзя будет вырастить минимум несколько миллионов тонн зерновых и масличных культур – сои, кукурузы, подсолнечника и пшеницы.

– ответили в министерстве.

Аграрий Денис Марчук в комментарии для 24 Канала рассказал, что около 500 тысяч гектаров земли в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях фактически останутся без орошения.

Денис Марчук Заместитель директора Всеукраинского аграрного совета Юг был одним из ключевых регионов по выращиванию овощной группы. И нехватку предложения оттуда мы уже ощущаем из-за оккупации, что приводит к удорожанию овощей. А теперь мы потеряли поставки туда воды. Отрасль потеряли на многие годы .

Кроме того, как сообщили 24 Каналу в Минэкономики, техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей. В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тысячах гектарах, с которых собирали около 4 миллионов тонн зерновых и масличных культур на сумму около 1,5 миллиарда долларов.

В Минагро добавили, что Каховский канал снабжал водой более полумиллиона гектаров сельскохозяйственных земель. Поэтому проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве, а также в экологической и социальной сферах на юге Украины.

Пострадают также земли, у которых не было оросительных систем – фермерам теперь не за что их возделывать. Поскольку основной и стабильный доход они получали от урожаев с полей, которые имели оросительные системы.

Поэтому последствия прекращения орошения гораздо большие. Не полмиллиона гектаров, а миллион-полтора гектаров не будут использоваться в полной мере. Чтобы восстановить орошение, нужно 3 – 7 лет. Но это станет возможным только после обновления дамбы и Каховского водохранилища. Это не менее 3 – 5 лет,

– добавляют в ведомстве.

Важно! В Минагро подчеркнули, что все данные приведены только по предварительным оценкам. Окончательные выводы можно сделать только когда уровень воды стабилизируется.

Что будет с ценами на продукты

Аналитик УКАБ Максим Гопка в разговоре с 24 Каналом призвал не волноваться по поводу овощей и фруктов, ведь дефицита не предусматривается. Впрочем, после подрыва ГЭС цены на продукты могут подскочить.

В краткосрочной перспективе нехватка воды может увеличить себестоимость производства.

В среднесрочной перспективе это станет проблемой для отрасли. Самая большая проблема – нехватка воды в каналах для мелиорации земель.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Без этой воды Херсонская и Запорожская области не смогут выращивать овощи, что означает существенное сокращение производства во второй половине года. К сожалению, импортные овощи в холодный период года могут появиться еще раньше, чем в прошлом. Мы готовились этой весной и понимали, что предложения из других областей должны появиться больше из-за оккупации юга и заминированных земель.

Важно отметить, что больше всего могут подорожать овощи. Сейчас большинство территории затоплено на левобережье Херсонской области, которая сейчас оккупирована. Однако без воды остается и правобережье Украины. А это может повлиять на себестоимость овощей.

Цены на овощи все же могут продержаться чуть-чуть дольше на текущем высоком уровне, чем прогнозировалось ранее. Однако все будет зависеть и от достаточного количества предложений из других регионов,

– добавляет Гопка.

Убытки для украинской экономики

Экономист Илья Несходовский говорит, что сейчас пока сложно оценить общую сумму ущерба. Для этого нужно, чтобы спала вода, а также понять на каком уровне остановится вода окончательно.

К настоящему моменту можно назвать следующие потери:

прямые убытки, связанные с фактическим уничтожением водохранилища;

населенные пункты, находящиеся у водохранилища;

предприятия, которые потеряют доступ к воде;

Илья Несходовский Директор Института социально-экономической трансформации Если вода опустится больше, чем на, если не ошибаюсь, 4,5 метра, то ее поставка уже фактически будет невозможна. Или нужно будет использовать специальные технические средства для того, чтобы доставлять воду в места использования.

ущерб для жилищной инфраструктуры. Многие подтопленные дома вряд ли смогут использоваться в дальнейшем, поэтому их необходимо будет "снести и построить новые";

существенный ущерб понесет аграрный сектор, ведь полмиллиона гектаров земли будет без орошения.

Важно! По предварительным оценкам Киевской школы экономики, ущерб для транспортной и социальной инфраструктуры составит 1 миллиард долларов.

ущерб рыбной отрасли от гибели только взрослых рыб может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 миллиарда гривен. Всего, по предварительным расчетам, которыми поделились в Минэкономики, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 миллиарда гривен.

Как пострадала энергетика из-за подрыва

Как рассказывает 24 Каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, подрыв на ГЭС не повлияет существенно на энергетику Украины. В первую очередь из-за того, что гидроэлектростанция не была подключена к нашей энергосистеме.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Однако в будущем это может повлиять на работу Укргидроэнерго. Ведь уровень воды упадет в системе, а это напрямую повлияет на выработку электроэнергии. То есть в перспективе уже проблемы могут возникнуть.

Напоминаем, что утром 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Тем самым привели к одной из крупнейших техногенных катастроф последних десятилетий, которая угрожает Украине экологической катастрофой и дефицитом питьевой воды в отдельных регионах.

По словам главы Укргидроэнерго Игоря Сироты в прямом эфире телеканала "Рада", доля Каховской гидроэлектростанции составляла где-то 8 – 10%.

Игорь Сирота Глава Укргидроэнерго Если гидроэлектростанция в год производит 10 миллиардов киловатт-часов, то доля Каховской станции в ней была от 1,5 до 2 миллиардов киловатт-часов, то есть мы понимаем, что это от 8 до 10% в зависимости от паводка. Если же мы берём общий баланс по стране, то это будет всего 1%.

Однако, говорит Попенко, если говорить о всей работе именно украинской гидрогенерирующей системы, то здесь будут определенные последствия:

упадет уровень воды (летом он падает всегда, а на этот раз упадет еще больше);

соответственно, на Днепре меньше будет производиться электроэнергия.

Во сколько обойдется строительство новой ГЭС

По словам первого вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, построить новую ГЭС будет стоить Украине примерно 1 миллиард долларов.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины По предварительным подсчетам, для постройки новой ГЭС требуется около 1 миллиарда евро. Это сложный гидроузел, который следует отстроить как можно быстрее после деоккупации. Укргидроэнерго уже прорабатывает варианты строительства станции.

Кроме того, как подсчитали в Минсреды и Госэкоинспекции, убытки водных ресурсов после трагедии составили 2 миллиарда гривен. И они будут только расти.

Напоминаем, что в Укргидроэнерго заявили о том, что строительство новой ГЭС может занять минимум 5 лет. При этом работать придется 24/7.