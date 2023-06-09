Про це 24 Каналу розповів волонтер з Нової Каховки Стефан Воронцов. За його словами, підрив Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти, спровокував масштабну катастрофу на лівобережжі.

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Найгірше те, що на частині лівобережжя Херсонщини вже не тече питна вода з крана. А де вона ще є – то непридатна для вживання, навіть якщо її прокип'ятити. Люди буквально сидять без питної води.

На мою думку, це буде найбільша катастрофа, яка на нас чекає. На лівому березі немає води. В Генічеському районі вже пустили машини з гучномовцями, на яких кричать, що води і світла не буде. Зараз є точки розливу. Але невідомо, на скільки часу їх вистачить. В Криму теж впав тиск. І він не з'явиться. Всі чудово розуміють, що води не буде,

– зауважив Воронцов.

Окупанти заважають евакуювати людей

Як розповів Воронцов, російські окупанти поставили блокпости на лівому березі та не пропускають волонтерів, які хочуть врятувати людей. Загарбники розповідають, що в них є МНС – воно усіх "врятує". Насправді "російські рятувальники" часто роблять усе на камеру.

Є люди (волонтери – 24 Канал), які наносять на мапу локації людей, яким треба допомогти. Але є перепони від росіян. Навіть були випадки, коли окупанти обстріляли човни, на яких люди намагалися евакуювати людей з дахів,

– розповів Воронцов.

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Так звані "російські рятувальники" працюють вибірково. Вони часто пропливають повз людей, які благають про допомогу. В них є список адрес, де рятують "своїх" людей. Також були випадки, коли МНС окупантів за 5 тисяч рублів евакуювало місцевих.

Зверніть увагу! Збитки від підриву Каховської ГЕС, який здійснили росіяни, вплинуть як на населення, так і на бізнес. Детальніше про наслідки – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Наразі все ще досить велика кількість людей перебуває в підтоплених населених пунктах. До прикладу, вчора, 8 червня, волонтери лише в Олешках прийняли 200 заявок. А на одній заявці може бути й по 3 людини.

Їм намагаються передати усе потрібне, а за можливості – евакуювати. Останнє зробити не завжди легко через спротив російських окупантів та так званих "волонтерів з Криму".

Підрив Каховської ГЕС: коротко