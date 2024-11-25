Завтра будет применено две очереди отключений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Как будут выключать свет 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, время применения и объем ограничений будут такими:

- 7:00 – 10:00 – одна очередь отключений

- 14:00 – 21:00 – одна очередь отключений

Заметим, что причина временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки, которую страна-агрессор совершила 17 ноября.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – добавили в Укрэнерго.

Там также попросили не включайте одновременно несколько мощных приборов, когда свет появляется по графику.