Ограничения электроэнергии применяют из-за масштабных последствий массированных российских атак на энергосеть. Однако ситуация начинает постепенно улучшаться, поскольку аномальная жара в Украине спадает, а энергоблоки выводят из ремонта.

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Как будут выключать свет завтра

Завтра, 24 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток,

​​​​ – говорится в сообщении Укрэнерго.

Однако, по словам энергетиков, в период с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать всего одна очередь отключений. В остальные часы облэнерго будут применять две очереди одновременно.

В то же время в ДТЭК подтвердили, что по информации от Укрэнерго, график стабилизационных отключений будет применяться на протяжении всех суток. В случае изменений информацию обнародуют дополнительно.

"Приятные новости: имеющейся в системе мощности должно хватить, чтобы не применять светло-серые зоны отключений", – добавили там.

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Ранее объясняли, что сейчас свет отключают на более длительный период времени, чем это было осенью 2022 и зимой 2023 года, поскольку повреждения генераций сейчас намного серьезнее, чем это было в прошлом году. Во время последних обстрелов Украина потеряла половину потребления зимой – это 9 гигаватт.