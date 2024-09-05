По информации от Укрэнерго, завтра будет задействована лишь одна очередь стабилизационных отключений на протяжении всех суток.

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Будут графики, но не долго

В то же время в компании отмечают, что в случае изменений оперативно сообщат о них. В Укрэнерго отмечают, что уровень потребления электроэнергии продолжает держаться на высоком уровне.

В настоящее время наша энергосистема продолжает восстанавливаться после 9 массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Когда электроэнергия появляется по графику, потребляйте ее, пожалуйста, бережно,

– призывают в компании.

К слову, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в случае оптимистического сценария свет зимой будут выключать на 12 часов, а в пессимистическом – до 20 часов в сутки.