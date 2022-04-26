Солидная сумма

В списке крупнейших доноров 5 стран

Польша 909 миллионов евро

Франция 300 миллионов евро

Италия 110 миллионов евро

Япония 90 миллионов евро

Великобритания 35 миллионов евро

Помогли и международные организации:

Европейский инвестиционный банк – 2 миллиарда евро

МВФ – 1,3 миллиарда евро

Еврокомиссия – 1,2 миллиарда евро

Всемирный банк – 839 миллионов евро

Такие данные дают эксперты Института мировой экономики Киля (Германия), проанализировавшие все виды помощи Украине

Если подытожить, то вместе мы получили 6,76 миллиарда евро прямой финансовой помощи в государственный бюджет. И это мы не считаем гуманитарной и военной помощью. И это приличная сумма.

Что после 27 марта?

Помощь Всемирного банка выросла до 4,8 миллиарда долларов

США говорят о предоставлении гранта в 500 миллионов долларов. МВФ создал спецсчет, куда страны-доноры могут перечислять деньги для Украины, и Канада уже согласилась перечислить туда 785 миллионов долларов.

Также ожидаем, что США в конце концов начнет использование арестованных в Штатах российских денег в пользу Украины. А это потенциально – 100 миллиардов долларов.

За два месяца войны мы видим, что западные страны от нас не отворачиваются.

Они помогают не только оружием! Они поддерживают наш бюджет, нашу финансовую систему. А это значит стойкость банков, курс гривны и стабильность бюджетных выплат. В частности, зарплаты и пенсии. Мир не просто подставляет нам плечо, он наш надежный тыл!

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: