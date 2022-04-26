Солідна сума

У списку найбільших донорів 5 країн

Польща 909 мільйонів євро

Франція 300 мільйонів євро

Італія 110 мільйонів євро

Японія 90 мільйонів євро

Велика Британія 35 мільйонів євро

Допомогли і міжнародні організації:

Європейський інвестиційний банк – 2 мільярди євро

МВФ – 1,3 мільярда євро

Єврокомісія – 1,2 мільярда євро

Світовий банк – 839 мільйонів євро

Такі дані дають експерти Інституту світової економіки Кілю (Німеччина), які проаналізували всі види допомоги Україні

Якщо підсумувати, то разом ми отримали 6,76 мільярда євро прямої фінансової допомоги в державний бюджет. І це ми не рахуємо гуманітарну та військову допомогу. І це солідна сума.

Що після 27 березня?

Допомога Світового банку зросла до 4,8 мільярда доларів

США кажуть про надання гранту на 500 мільйонів доларів. МВФ створив спецрахунок, куди країни-донори можуть перераховувати гроші для України і Канада вже погодилась перерахувати туди 785 мільйонів доларів.

Також очікуємо що США врешті-решт розпочне використання арештованих у Штатах російських грошей на користь України. А це потенційно – 100 мільярдів доларів.

За два місяці війни ми наочно бачимо, що західні країни від нас не відвертаються.

Вони допомагають не лише зброєю! Вони підтримують наш бюджет, нашу фінансову систему. А це означає стійкість банків, курс гривні і стабільність бюджетних виплат. Зокрема, зарплат і пенсій. Світ не просто підставляє нам плече, він наш надійний тил!

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