Важно анализировать реальные возможности россиян и ситуации на поле боя. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что не нужно переоценивать российскую армию.

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Как Западные медиа подыгрывают российским ИПСО

По словам руководителя Центра, заочно спорить с западными медиа нет смысла. Их много цитируют, они проникают в украинское информационное пространство и пытаются формировать информационный ландшафт в Украине.

Прогнозировать и теоретизировать можно все, что угодно. Надо смотреть на реальные возможности, анализировать, исходя из математических показателей по силе врага, их возможностях, по тактической и оперативной обстановке из того, что есть на поле боя и анализировать предыдущие действия врага,

– пояснил Мусиенко.

Руководитель Центра отметил, что говорить о планах по Днепропетровской области преждевременно. К сожалению, есть большое количество людей, которые продолжают верить в мифы о российской армии. Конечно, что врага не следует недооценивать, но они не являются всесильными и не могут продолжать наступление бесконечно.

Текущая наступательная кампания россиян с начала октября 2023 года длится почти год. Цель, которую себе сейчас ставит Россия – это максимум захватить Покровск. Пропаганда может ставить цель захватить и всю Донетчину, и Харьков, и все, что угодно. Мы говорим о реальных целях,

– отметил Мусиенко.