Российская пропаганда уже третий год утверждает, что "спецоперация" на территории Украины продолжается вроде бы по плану. Однако реальная ситуация совсем другая, поэтому это подавляет некоторых фанатов Владимира Путина, пишет 24 Канал.

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В России начинают понимать

Несмотря на многочисленные сообщения в пропагандистских СМИ об успехах оккупантов на войне в Украине, гость на эфире у Скабеевой высказал совсем не популярную мысль.

Он утверждает, что у россиян часто возникает диссонанс относительно событий на фронте. Ведь отовсюду кричат о тысячах уничтоженной украинской техники, однако наша страна все же начала операцию в Курской области.

В то время кремлевская прихвостня Скабеева, слушая обвинения в сторону ее любимого диктатора Путина, молчала, как воды в рот набрала. А ее гость продолжал критиковать власть.

Очевидно пропагандисту уже накипело, ведь он "разнес" все последние российские новости.

То, что в Украине все плохо мы знаем уже давно, однако она никак не разваливается. То, что фронт вот-вот рухнет также знаем, но почему-то он до сих пор держится. Люди об этом спрашивают,

– саркастически заявил он.

Гость Скабеевой даже похвалил эффективные действия Сил обороны на территории Курской области. Она выпучила глаза и не знала, что ответить.

Такие заявления ярых пропагандистов указывают лишь на одно – они все понимают, поэтому уже не могут скрывать правду, даже если она очень болезненна для них.