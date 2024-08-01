Накануне в СМИ написали, что в Украину уже прибыли первые шесть F-16 из Нидерландов. Пока официального подтверждения этой информации не было. Впрочем, российские пропагандисты уже начали расходиться о якобы уничтожении западных истребителей. А вот Скабеева запаниковала.

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Скабеева запугивала россиян F-16

Одна из главных рупоров Кремля Скабеева заявила об угрозе для Крымского моста и объектов критической инфраструктуры в приграничье.

По словам пропагандистки, США оснастят украинские F-16 современным оружием. Речь идет о ракетах "воздух-земля" и "воздух-воздух". Кроме того, Вашингтон якобы согласился дать добро на удары истребителями по России.

Также Скабеева отметила, что представитель Офиса президента Михаил Подоляк уже пожелал немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру в Ростовской, Белгородской и Курской областях.

Ранее пресс-секретарь Путина Песков заявил, что F-16 не повлияют на динамику на фронте.