РосСМИ сообщают, что в результате инцидента восемь человек пострадали. Троим понадобилась госпитализация. Они находятся в тяжелом состоянии.

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Неудачная баня

Как отмечает местная прокуратура, обвал металлических элементов потолка произошел на 100 квадратных метрах в водно-бассейном комплексе "Акватория".

В сети появились кадры последствий чрезвычайной ситуации, а также видео момента падения потолка на людей, часть из которых находилась в воде.

Как выглядит "Акватория" изнутри / Фото соцсети

Момент обвала потолка в бане: смотрите видео

Последствия аварии в банном комплексе Владивостока: смотрите видео

Напомним, что в России в Нижнем Тагиле взорвался газ, подъезд многоэтажки разрушен, есть жертвы.