РосЗМІ повідомляють, що внаслідок інциденту вісім людей постраждали. Трьом знадобилася госпіталізація. Вони перебувають у важкому стані.

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Невдала баня

Як зазначає тамтешня прокуратура, обвал металвих елементів стелі трапився на 100 квадратних метрах у водно-басейному комплексі "Акваторія".

У мережі з'явилися кадри наслідків надзвичайної ситуації, а також відео моменту падіння стелі на людей, частина з яких перебувала у воді.

Як виглядає "Акваторія" зсередини / Фото соцмережі

Момент обвалу стелі у бані: дивіться відео

Наслідки аварії у банному комплексі Владивостока: дивіться відео

Нагадаємо, що у Росії в Нижньому Тагілі вибухнув газ, під'їзд багатоповерхівки зруйновано, є жертви.