Речник президента Росії заявив, що так званий "день перемоги" у війні проти України точно буде. Слова Пєскова оприлюднили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Пєсков про війну в Україні

"9 травня" в українському конфлікті настане обов'язково,

– заявив Пєсков.

Він додав, що окупанти для цього зараз ризикують своїм життям. Пєсков додав, що російські солдати "не шкодують своїх життів", аби наблизити "день перемоги".

Окрім цього речник Путіна розповів, що жодного мирного саміту щодо України за участю Росії поки не готується. Пєсков поскаржився на те, що з Києвом не можна розмовляти, ба більше – довіряти. Не оминув він і згадки про "антиРосію".

До слова, нещодавно Дмітрій Пєсков скаржився на наближення "холодної війни". Таким чином речник Путіна відреагував на рішення США посилити Німеччину далекобійними ракетами Tomahawk. У Європі такої зброї не було з 1980-х, а у Німеччині – саме з кінця Холодної війни.