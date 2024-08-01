Украинцы в сети постили много и видео с якобы самолетами F-16, которые фиксировали "чуть ли не в каждом городе" нашего государства. Какой была реакция сети на возможные поставки F-16 в Украину – читайте в материале 24 Канала.
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Новые F-16 видели чуть ли не в каждом городе Украины
В соцсетях уже начали появляться первые фото и видео с американскими истребителями, которые, как утверждается, были замечены в украинском небе. F-16 уже якобы начали фиксировать во Львове и Одессе.
Во Львове якобы видели самолеты F-16 / Фото из аккаунта @Tendar в соцсети Х
Западные истребители могли видеть и возле Одессы / Видео с аккаунта @igorsushko в соцсети Х
В то же время российские пропагандисты уже начали браво "отчитываться", что якобы начали уничтожать самолеты F-16, которые прилетели в Украину. Однако подобные заявления лишь рассмешили сеть.
Россияне вызвали смех заявлениями об "уничтожении" F-16 в Украине / Пост из аккаунта @igorsushko в соцсети Х
Некоторые из российских пропагандистов достаточно тревожно отнеслись к новости о возможной передаче Украине F-16. А кто-то уже определил "приоритетные" цели для этих западных истребителей.
Российским пропагандистам тревожно из-за возможной поставки западных истребителей Украине / Видео с аккаунта @igorsushko в соцсети Х
А украинцы массово постят мемы о F-16
Пока официально власть молчит относительно возможных поставок F-16 в Украину, пользователи сети не устают создавать мемы о возможном появлении этих истребителей в небе.
Сразу после материала Bloomberg сеть охватили смешные фото с мемами об этих самолетах и их количестве в Украине.
Мемы о возможных поставках F-16 в Украину / Фото из аккаунта @serhii_rieznik в соцсети Х
В сети шутят и, что россиянам после ударов по украинской энергетике и передачи F-16 нашему государству, будет несладко.
Российская энергетика готовится к передаче F-16 Украине / Видео с аккаунта @DTEK_Ukraine в соцсети Х
Некоторые в сети уже даже успели предположить, кто мог бы управлять новыми F-16 в Украине и охранять наше небо от вражеских целей.
Кто может первым попробовать летать на F-16 в Украине / Пост из аккаунта @LaraFilinni в соцсети Х
В соцсетях также предположили, как может выглядеть карта воздушных тревог в России, если украинский F-16 решит вдруг взлететь в небо.
Какой может быть тревога в России во время вылета F-16 / Фото из телеграм-канала Smak
Подборка мемов о F-16 в Украине / Фото из соцсетей
В общем, креатива украинцев в создании мемов о F-16 в Украине точно хватает.