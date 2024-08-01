Украинцы в сети постили много и видео с якобы самолетами F-16, которые фиксировали "чуть ли не в каждом городе" нашего государства. Какой была реакция сети на возможные поставки F-16 в Украину – читайте в материале 24 Канала.

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Новые F-16 видели чуть ли не в каждом городе Украины

В соцсетях уже начали появляться первые фото и видео с американскими истребителями, которые, как утверждается, были замечены в украинском небе. F-16 уже якобы начали фиксировать во Львове и Одессе.

Во Львове якобы видели самолеты F-16 / Фото из аккаунта @Tendar в соцсети Х

Западные истребители могли видеть и возле Одессы / Видео с аккаунта @igorsushko в соцсети Х

В то же время российские пропагандисты уже начали браво "отчитываться", что якобы начали уничтожать самолеты F-16, которые прилетели в Украину. Однако подобные заявления лишь рассмешили сеть.

Россияне вызвали смех заявлениями об "уничтожении" F-16 в Украине / Пост из аккаунта @igorsushko в соцсети Х

Некоторые из российских пропагандистов достаточно тревожно отнеслись к новости о возможной передаче Украине F-16. А кто-то уже определил "приоритетные" цели для этих западных истребителей.

Российским пропагандистам тревожно из-за возможной поставки западных истребителей Украине / Видео с аккаунта @igorsushko в соцсети Х

А украинцы массово постят мемы о F-16

Пока официально власть молчит относительно возможных поставок F-16 в Украину, пользователи сети не устают создавать мемы о возможном появлении этих истребителей в небе.

Сразу после материала Bloomberg сеть охватили смешные фото с мемами об этих самолетах и их количестве в Украине.

Мемы о возможных поставках F-16 в Украину / Фото из аккаунта @serhii_rieznik в соцсети Х

В сети шутят и, что россиянам после ударов по украинской энергетике и передачи F-16 нашему государству, будет несладко.

Российская энергетика готовится к передаче F-16 Украине / Видео с аккаунта @DTEK_Ukraine в соцсети Х

Некоторые в сети уже даже успели предположить, кто мог бы управлять новыми F-16 в Украине и охранять наше небо от вражеских целей.

Кто может первым попробовать летать на F-16 в Украине / Пост из аккаунта @LaraFilinni в соцсети Х

В соцсетях также предположили, как может выглядеть карта воздушных тревог в России, если украинский F-16 решит вдруг взлететь в небо.

Какой может быть тревога в России во время вылета F-16 / Фото из телеграм-канала Smak

Подборка мемов о F-16 в Украине / Фото из соцсетей

В общем, креатива украинцев в создании мемов о F-16 в Украине точно хватает.