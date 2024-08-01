Напередодні у ЗМІ написали, що в Україну вже прибули перші шість F-16 з Нідерландів. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації не було. Втім, російські пропагандисти вже почали розходитися про нібито знищення західних винищувачів. А ось Скабеєва запанікувала.

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Скабеєва залякувала росіян F-16

Одна із головних рупорів Кремля Скабеєва заявила про загрозу для Кримського мосту та об'єктів критичної інфраструктури у прикордонні.

За словами пропагандистки, США оснастять українські F-16 найсучаснішою зброєю. Йдеться про ракети "повітря-земля" і "повітря-повітря". Крім того, Вашингтон нібито погодився дати добро на удари винищувачами по Росії.

Також Скабеєва зазначила, що представник Офісу президента Михайло Подоляк вже забажав негайно знищити Кримський міст, а також критично важливу інфраструктуру у Ростовській, Бєлгородській і Курській областях.

Раніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що F-16 не вплинуть на динаміку на фронті.