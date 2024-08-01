Реакцію Москви оприлюднили російські ЗМІ, пише 24 Канал. Як не дивно, прислужники російського диктатора Владіміра Путіна, зокрема Дмітрій Пєсков, не змогли обійтися без своїх традиційних погроз.

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Пєсков пригрозив Україні через F-16

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков озвучив реакцію влади на ймовірне отримання Україною бойових літаків. За його словами, постачання нашій державі винищувачів F-16 "не змінить ситуацію на полі бою".

Постачання Україні F-16 не зможуть значно вплинути на динаміку подій на фронті: літаки збиватимуться і знищуватимуться. Жодної чарівної таблетки та панацеї у режиму Києві немає, вони повинні усвідомлювати,

– заявив пропагандист.

Видання Bloomberg повідомляло, що перша партія винищувачів F-16 вже прибула в Україну. Журналісти, посилаючись на власні джерела зауважили, що Київ отримав невелику кількість літаків. Про F-16 згодом заявив і глава МЗС Литви.

У Telegraph стверджують, що Україна, ймовірно, вже здійснила свої перші бойові вильоти на західних винищувачах F-16. Бойові літаки поки що використовували тільки як протиповітряну оборону.