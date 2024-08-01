Реакцию Москвы обнародовали российские СМИ, пишет 24 Канал. Как ни странно, прислужники российского диктатора Владимира Путина, в частности Дмитрий Песков, не смогли обойтись без своих традиционных угроз.

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Песков пригрозил Украине из-за F-16

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков озвучил реакцию власти на вероятное получение Украиной боевых самолетов. По его словам, поставки нашему государству истребителей F-16 "не изменит ситуацию на поле боя".

Поставки Украине F-16 не смогут значительно повлиять на динамику событий на фронте: самолеты будут сбиваться и уничтожаться. Никакой волшебной таблетки и панацеи у режима Киеве нет, они должны осознавать,

– заявил пропагандист.

Издание Bloomberg сообщало, что первая партия истребителей F-16 уже прибыла в Украину. Журналисты, ссылаясь на собственные источники заметили, что Киев получил небольшое количество самолетов. О F-16 впоследствии заявил и глава МИД Литвы.

В Telegraph утверждают, что Украина, вероятно, уже осуществила свои первые боевые вылеты на западных истребителях F-16. Боевые самолеты пока что использовали только как противовоздушную оборону.