Кадры, снятые в разных уголках планеты, восхищают и трогают, сообщает 24 Канал. Свободному миру так подходят наши цвета. И они вернутся на все временно оккупированные территории.
Обратите внимание "Независимость наше естество": Залужный, Буданов и Малюк поздравили украинцев с Днем Независимости
Как мир отмечает День Независимости Украины
В Ларнаке (Кипр) развернули огромный украинский флаг. Участие в торжественной церемонии приняли и взрослые, и дети.
Как в Ларнаке отмечают День Независимости / Фото, предоставленное 24 Каналу
В городе развернули огромный украинский флаг / Фото, предоставленное 24 Каналу
Сине-желтые цвета так подходят свободному миру / Фото, предоставленное 24 Каналу
Как Ларнака празднует День Независимости Украины: смотрите видео предоставлено 24 Каналу
Отпраздновали День Независимости и в Канберре. Там исполнили гимн Украины.
Трогательные кадры из Канберры / Фото, предоставленные 24 Каналу
Присоединились к празднованию и в Токио / Фото, предоставленные 24 Каналу
День Независимости 2023 уже вошел в историю: смотрите видео, предоставленное 24 Каналу
Этот День Независимости приближает Украину к победе. Все временно оккупированные территории станут свободными и туда вернется сине-желтый флаг. Всё будет Украина.