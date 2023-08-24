Кадры, снятые в разных уголках планеты, восхищают и трогают, сообщает 24 Канал. Свободному миру так подходят наши цвета. И они вернутся на все временно оккупированные территории.

Обратите внимание "Независимость наше естество": Залужный, Буданов и Малюк поздравили украинцев с Днем Независимости

Как мир отмечает День Независимости Украины

В Ларнаке (Кипр) развернули огромный украинский флаг. Участие в торжественной церемонии приняли и взрослые, и дети.



Как в Ларнаке отмечают День Независимости / Фото, предоставленное 24 Каналу



В городе развернули огромный украинский флаг / Фото, предоставленное 24 Каналу



Сине-желтые цвета так подходят свободному миру / Фото, предоставленное 24 Каналу

Как Ларнака празднует День Независимости Украины: смотрите видео предоставлено 24 Каналу

Сидней также показывает, что вместе с Украиной. Кадры трогают до слез.

Как в Сиднее праздновали День Независимости: смотрите видео

Отпраздновали День Независимости и в Канберре. Там исполнили гимн Украины.

Трогательные кадры из Канберры / Фото, предоставленные 24 Каналу

Присоединились к празднованию и в Токио / Фото, предоставленные 24 Каналу

День Независимости 2023 уже вошел в историю: смотрите видео, предоставленное 24 Каналу

Этот День Независимости приближает Украину к победе. Все временно оккупированные территории станут свободными и туда вернется сине-желтый флаг. Всё будет Украина.