Кадри, зняті у різних куточках планети, замиловують та зворушують, інформує 24 Канал. Вільному світу так личать наші кольори. І вони повернуться на всі тимчасово окуповані території.

Зверніть увагу "Незалежність наше єство": Залужний, Буданов та Малюк привітали українців з Днем Незалежності

Як світ святкує День Незалежності України

У Ларнаці (Кіпр) розгорнули величезний український прапор. Участь в урочистій церемонії взяли й дорослі, й діти.



Як у Ларнаці відзначають День Незалежності / Фото надане 24 Каналу



У місті розгорнули величезний український прапор / Фото надане 24 Каналу



Синьо-жовті кольори личать вільному світу / Фото надане 24 Каналу

Як Ларнака святкує День Незалежності України: дивіться відео надане 24 Каналу

Сідней також показує, що разом з Україною. Кадри зворушують до сліз.

Як у Сіднеї святкували День Незалежності: дивіться відео

Відсвяткували День Незалежності й у Канберрі. Там виконали гімн України.

Зворушливі кадри з Канберри / Фото надані 24 Каналу

Долучилися до святкування й у Токіо / Фото надані 24 Каналу

День Незалежності 2023 вже увійшов в історію: дивіться відео надане 24 Каналу

Цей День Незалежності наближає Україну до перемоги. Усі тимчасово окуповані території стануть вільними, й туди повернеться синьо-жовтий прапор. Все буде Україна.