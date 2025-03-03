Мир начал делиться на новые союзы

Морально большинство европейцев на стороне Украины и это, похоже, станет дополнительным толчком для создания такого уже перезревшего европейского оборонного союза, в котором и Украина сможет быть полноправным членом. Об этом заявила Лана Зеркаль, информирует 24 Канал.

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Дипломатический скандал такого уровня добивает воспетый коллективный Запад и фактически ставит крест на трансатлантическом единстве. Это не может не огорчать, потому что это было и есть главной целью Кремля.

Трансатлантическое единство формировалось во времена холодной войны и базировалось на наличии одного общего врага. Инерция единства сохранялась довольно долго после распада СССР, но ренессанс правых идеологий и антиглобализма обнаружили отсутствие общего врага и разность интересов.

Мир уже начал делится на кланы и союзы по интересам. Единство Европы теперь не отвечает интересам США, на раскол континента будут влиять с разных сторон.

Переформатирование союзов уже не остановить и создание оборонного союза это первый шаг. Он точно не будет легким и точно будет реальной проверкой для стран Европы на способность договариваться. Прежде всего о деньгах: кто и сколько вкладывает и каким образом наполняется бюджет. А также проверкой на способность договориться о распределении этого бюджета между странами участницами, и определения во что именно вкладывать ресурсы. Ведь у каждой страны есть свое представление об этом и своя заинтересованность.

Что точно можно назвать позитивом – это готовность Великобритании и Франции работать с Украиной над разработкой плана "прекращения боевых действий" перед тем, как представить его президенту США Дональду Трампу. Такой дипломатический союз и поддержка значительно усиливают наши позиции, и это может разрушить желанные планы Москвы.

Ну, и свой след в истории Белого дома мы оставили точно.