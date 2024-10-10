Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

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Украина имеет возможность продолжать операцию

При этом отмечают, что Украина до сих пор не сталкивалась с любыми значительными проблемами с поставками в Курскую область, ведь российские войска проводили лишь ограниченные контратаки и сосредоточились на продвижении на востоке Украины.

Кроме того, ВСУ получают стабильные поставки боеприпасов от партнеров. В частности, благодаря инициативе Чехии по поставкам боеприпасов и усилиям США и Франции.

По словам высокопосадовца, операция Украины в Курской области сначала поразила союзников своим быстрым успехом. В то же время вызвала беспокойство в том, что цена операции может оказаться высокой, если Москва пойдет в контрнаступление и вытеснит украинские войска.

Для чего это Украине

Позиция президента Владимира Зеленского заключается в том, что Украина может использовать Курскую область "как разменную монету на переговорах", хотя неясно, когда могут состояться переговоры с Москвой, учитывая то, что правитель России Владимир Путин не демонстрирует серьезной готовности к ним, – говорится в статье.

Bloomberg пишет, что союзники Украины предполагают, что Зеленский, возможно, готовится принять более гибкую позицию, поскольку они ищут способы помочь положить конец российской войне.

В этом контексте Украина ищет способы защитить себя зимой и планирует действия на следующий год, в том числе с дополнительными бригадами, увеличением набора и улучшением оборудования и подготовки.