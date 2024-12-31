И это одна из причин, почему реабилитационные центры сегодня в Украине особенно важны и нужны. Их цель проста и одновременно сложная – поддержать суперлюдей в их восстановлении. Одним из примеров таких центров является Superhumans на Львовщине.

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Однако работа центра нуждается в поддержке, которую, в частности, предоставляет бизнес-сектор. Для сбора средств на реабилитацию раненых компания Haleon запустила специальный проект, который смог объединить различные компании. Об инициативе, ее ходе и результатах рассказывает 24 Канал.

Реабилитация – приоритетное направление сегодняшнего дня

Уже почти три года Украина живет в особо сложных условиях, последствия которых невозможно не заметить. Однако, вместе с тем, это время показало новую сторону человеческой силы и стойкости. Несмотря на травмы, украинцы продолжают жить полноценной жизнью.

Украинские защитники и защитницы даже после особо сложных ранений не опускают рук – они занимаются спортом, танцуют, ведут активную социальную жизнь, открывают бизнес, становятся участниками популярных телешоу в качестве главных героев и тому подобное.

И все же, чтобы снова стать на ноги – нужно пройти немалый путь. Этому способствуют реабилитационные центры, такие как Superhumans, который открыли в 2023 году на Львовщине.

Идея создания реабилитационного центра принадлежит Андрею Ставницеру. Замысел поддержала в то время волонтер Ольга Руднева, которая с пылом взялась за реализацию амбициозного проекта. Инициатива впоследствии переросла в большой реабилитационный центр, который бесплатно предоставляет услуги по протезированию, реабилитации, реконструктивной хирургии, восстановлению слуха и психологической поддержке.

Superhumans Center предоставляет все услуги по протезированию и реабилитации бесплатно. С первого дня работы мы решили не привлекать государственное финансирование, потому что уверены, что эти средства должны идти на поддержку армии и другие важные потребности. Итак, мы существуем благодаря поддержке сознательного бизнеса, благотворителей и неравнодушных людей,

– объясняет Ольга Руднева, СЕО Superhumans Center.

С апреля 2023 года более 800 пациентов успешно прошли курс реабилитации, который позволил им восстановиться после ранения и адаптироваться к обычной жизни. На постоянной основе в центре проходят реабилитацию 60 – 70 пациентов. В основном это защитники Украины. Их лечение и восстановление сейчас является чрезвычайно важной задачей для нашего общества.

Реабилитационный центр занимается изготовлением протезов верхних и нижних конечностей. Протезирование также включает и работу пациентов с физиотерапевтами и эрготерапевтами, которые учат пациентов выполнять ежедневные упражнения с протезами для того, чтобы привыкнуть к ним и научиться полноценно их использовать.

Однако любая сложная физическая травма является еще и огромным стрессом, поэтому Superhumans предоставляет также психологическую поддержку. Центр не стоит на месте: здесь регулярно проводят тренинги для протезистов и физиотерапевтов, а команда развивает новое актуальное направление – реконструктивную хирургию.

Чтобы продолжать полноценную работу, реализовывать все замыслы и искать новые подходы в реабилитации, нужна постоянная поддержка. Поэтому еще в 2023 году в компании Haleon появилась идея благотворительной инициативы в поддержку Superhumans Center, которую в 2024 году воплотили с помощью ряда украинских компаний и сетей.

Во время войны бизнес имеет исключительную возможность продемонстрировать свою социальную ответственность и поддержать страну в преодолении вызовов, с которыми она сталкивается. Каждый игрок рынка должен понимать, что равнодушие в такое время не является приемлемым,

– отмечает Генеральный директор ООО "Халеон Украина" Вячеслав Мальчевский.

"Бизнес, который поддерживает социальные инициативы, способствует более быстрому восстановлению общества, укреплению доверия граждан и созданию условий для стабильного развития страны даже в период кризисных ситуаций", – добавляет он.

Человечность – превыше всего

Компания Haleon руководствуется принципом "Deliver better everyday health with humanity" (улучшать ежедневное самочувствие с заботой о людях).

Один из наших стратегических приоритетов – Health in more hands – заключается в расширении доступа к здоровью для как можно большего количества людей. Именно поэтому мы решили поддержать реабилитационный центр, который помогает населению, нуждающемуся в протезировании и реабилитации,

– объясняет Вячеслав Мальчевский.

Следуя этим убеждениям, осенью 2023 года компания реализовала благотворительную инициативу. В ноябре прошлого года часть средств с продажи каждого товара Сенсодин перечислили в поддержку реабилитационного центра Superhumans.

Ожидания оправдали себя, поэтому уже в 2024 году идею масштабировали и в течение года компания Haleon реализовала продукцию 7 брендов с благотворительной целью.

Партнеры охотно присоединились к инициативе / Фото Haleon

В течение февраля и марта компания Haleon отчисляла по 5 гривен с каждой продажи Отривин*. В марте и апреле по 3 гривны с продажи товаров Сенсодин также направляли на нужды реабилитации. И это еще не все:

в апреле и мае с продаж товаров марки Вольтарен* – по 10 гривен с каждой продажи товаров;

в июне и июле с продаж продукции бренда Фенистил* – по 5 гривен, а с продукции Corega* – по 3 гривны с каждой продажи;

в августе и сентябре на нужды реабилитации – по 5 гривен с продажи каждого товара марки Солпадеин*;

в октябре и ноябре по 7 гривен в пользу Superhumans перечисляли с продажи товаров марки Терафлю*.

В компании отмечают, что без поддержки партнеров реализовать этот проект не удалось бы. Именно они распространяли информацию в своих торговых точках, чтобы как можно больше людей узнали о проекте.

Среди партнеров благотворительной кампании были:

Tabletki.ua; Liki24; MakeUp; Rozetka.ua; MauDau; Zakaz.ua; Сеть аптек "АНЦ"; ООО "Фармастор"; сеть аптек "Подорожник"; сеть аптек "Мед-сервис"; сеть аптек "Аптека Знахарь"; Коммунальное предприятие "Фармация"; МГП Фирма "Адонис"; ООО ПКФ "ВИСА"; сеть аптек "Про100 Аптека"; ООО "Лекфарм"; сеть аптек "Белая ромашка"; сеть аптек "Синица"; ОСОО Фирма "Волынь Фарм"; ООО "Экспресс Мед"; ЧП "Анкор"; ООО "Алиса Линия Жизни"; сеть Аптека "3И"; ООО "Аптека Гаевского"; сеть аптек "D.S"; сеть аптек "Славутич"; сеть аптек "Добрая аптека"; сеть аптек "Астарта"; сеть аптек "АВКфарм"; сеть аптек "Запорожье"; сеть аптек "Анри-Фарм"; ООО "АТБ-маркет"; сеть "Ева" ЧП Василишина; торговая сеть "Динь-Динь"; магазин "Мегамаркет"; торговая сеть "РОСТ"; ЧП Годнюк; торговая сеть himiya; ПК Ритейл; торговая сеть Клевер; Тхорик Р.И. ФЛП; торговая сеть "Пани"; сеть "Идеал"; сеть "Точка"; Арго Р; ООО "Континиум-Трейд"; торговая сеть "Жемчужина"; ООО "Континент Фуд";

Эта благотворительная инициатива помогла в восстановлении 9 украинским защитникам, которые получили ранения на фронте.

Благодаря сотрудничеству с Haleon мы смогли вернуть к активной жизни еще девять невероятных людей – гражданских и военных, которые потеряли конечности в результате российской агрессии. Они снова могут обнимать родных, играть в футбол с детьми, украшать елку к праздникам и самостоятельно выбирать подарки для любимых, друзей и родных. Каждый из них – это отдельная история мужества и силы, из которых состоит история Украины сегодня,

– акцентирует Ольга Руднева.

Haleon искренне благодарит все компании, сети и предприятия, которые присоединились к благотворительному проекту. Благодаря этому сотрудничеству удалось достичь успеха кампании.

Помощь Haleon и партнеров предоставила центру Superhumans необходимые ресурсы для изготовления протезов и реабилитации пациентов. Это в очередной раз демонстрирует, как совместные усилия бизнеса могут улучшить жизнь тех, кто нуждается в поддержке на сложном пути восстановления.

Это сотрудничество идеально вписывается в нашу концепцию, ведь оно дает нам возможность не только декларировать свою цель, но и активно действовать для ее достижения. Мы убеждены, что поддержка таких инициатив способствует восстановлению здоровья и благосостояния населения Украины,

– отмечает Гендиректор ООО "Халеон Украина".

"Центр способствует тому, чтобы пострадавшие люди после реабилитации быстро возвращались к полноценной жизни, получая равные возможности, как и все остальные. Центр Superhumans – это о восстановлении качества жизни, вере в будущее и силу человечности, и мы гордимся тем, что можем быть частью этого пути", – добавляет Мальчевский.

В 2025 году Haleon планирует продолжить поддержку реабилитационного центра Superhumans, помогая пострадавшим от российских атак восстанавливаться. Ведь в сложные времена ответственный бизнес просто не может оставаться в стороне!

Мы, как компания, верим, что социальная ответственность бизнеса также служит мощным примером для других. Когда все больше компаний присоединяется к социальным инициативам – это создает эффект домино, повышая уровень поддержки уязвимых слоев населения. Это общее дело, где каждый вклад важен, а синергия усилий бизнеса, общественности и государства помогает нам совместно достигать победы,

– констатирует напоследок Вячеслав Мальчевский.

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