І це одна з причин, чому реабілітаційні центри сьогодні в Україні особливо важливі та потрібні. Їхня мета проста і водночас складна – підтримати суперлюдей у їхньому відновленні. Одним із прикладів таких центрів є Superhumans, що на Львівщині.

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Однак робота центру потребує підтримки, яку, зокрема, надає бізнес-сектор. Для збору коштів на реабілітацію поранених компанія Haleon запустила спеціальний проєкт, який зміг об'єднати різні компанії. Про ініціативу, її перебіг та результат розповідає 24 Канал.

Реабілітація – пріоритетний напрямок сьогодення

Уже майже три роки Україна живе в особливо складних умовах, наслідки яких неможливо не помітити. Однак, разом із тим, цей час відкриває нову сторону людської сили та стійкості. Попри травми, українці продовжують жити повноцінним життям.

Українські захисники та захисниці навіть після особливо складних поранень не опускають рук – вони займаються спортом, танцюють, ведуть активне соціальне життя, відкривають бізнес, стають учасниками популярних телешоу як головні герої тощо.

Та все ж, аби знову стати на ноги – потрібно пройти чималий шлях. Цьому сприяють реабілітаційні центри, такі як Superhumans, який відкрили у 2023 році на Львівщині.

Ідея створення реабілітаційного центру належить Андрію Ставніцеру. Задум підтримала, на той час, волонтерка Ольга Руднєва, яка з запалом взялася за реалізацію амбітного проєкту. Ініціатива згодом переросла у великий реабілітаційний центр, що безкоштовно надає послуги із протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії, відновлення слуху та психологічної підтримки.

Superhumans Center надає всі послуги з протезування та реабілітації безкоштовно. З першого дня роботи ми вирішили не залучати державне фінансування, бо впевнені, що ці кошти мають йти на підтримку війська та інші важливі потреби. Отже, ми існуємо завдяки підтримці свідомого бізнесу, благодійників та небайдужих людей,

– пояснює Ольга Руднєва, СЕО Superhumans Center.

З квітня 2023 року понад 800 пацієнтів успішно пройшли курс реабілітації, який дозволив їм відновитися після поранення та адаптуватися до звичайного життя. На постійній основі в центрі проходять реабілітацію 60 – 70 пацієнтів. В основному це захисники України. Їхнє лікування та відновлення зараз є надзвичайно важливим завданням для нашого суспільства.

Реабілітаційний центр займається виготовленням протезів верхніх та нижніх кінцівок. Протезування також включає і роботу пацієнтів з фізіотерапевтами та ерготерапевтами, котрі навчають пацієнтів виконувати щоденні вправи з протезами для того, аби звикнути до нього та навчитися повноцінно використовувати.

Однак, будь-яка складна фізична травма є ще й величезним стресом, тому Superhumans надає також психологічну підтримку. Центр не стоїть на місці: тут регулярно проводять тренінги для протезистів та фізіотерапевтів, а команда розвиває новий актуальний напрямок – реконструктивну хірургію.

Щоб продовжувати повноцінну роботу, реалізовувати усі задуми та шукати нові підходи в реабілітації, потрібна постійна підтримка. Тому, ще у 2023 році, в компанії Haleon з'явилася ідея благодійної ініціативи на підтримку Superhumans Center, яку у 2024 році втілили з допомогою низки українських компаній та мереж.

Під час війни бізнес має виняткову можливість продемонструвати свою соціальну відповідальність і підтримати країну у подоланні викликів, з якими вона стикається. Кожен гравець ринку має розуміти, що байдужість у такий час не є прийнятною,

– зазначає Генеральний директор ТОВ "Халеон Україна" В’ячеслав Мальчевський.

"Бізнес, який підтримує соціальні ініціативи, сприяє швидшому відновленню суспільства, зміцненню довіри громадян і створенню умов для стабільного розвитку країни навіть у період кризових ситуацій", – додає він.

Людяність – понад усе

Компанія Haleon керується принципом "Deliver better everyday health with humanity" (покращувати щоденне самопочуття з турботою про людей).

Один із наших стратегічних пріоритетів – Health in more hands – полягає у розширенні доступу до здоров'я для якнайбільшої кількості людей. Саме тому, ми вирішили підтримати реабілітаційний центр, який допомагає населенню, що потребує протезування та реабілітації,

– пояснює В'ячеслав Мальчевський.

Дотримуючись цих переконань, восени 2023 року, компанія реалізувала благодійну ініціативу. У листопаді минулого року частину коштів з продажу кожного товару Сенсодин перерахували на підтримку реабілітаційного центру Superhumans.

Очікування виправдали себе, тому уже у 2024 році ідею масштабували й протягом року Haleon реалізувала продукцію 7 брендів з благодійною метою.

Партнери охоче долучилися до ініціативи / Фото Haleon

Протягом лютого та березня компанія Haleon відраховувала по 5 гривень з кожного продажу Отривін*. У березні та квітні по 3 гривні з продажу товарів Сенсодин також скеровували на потреби реабілітації. І це ще не все:

у квітні й травні з продажів товарів марки Вольтарен* – по 10 гривень;

у червні та липні з продажів продукції бренду Феністил* – по 5 гривень, а з продукції Corega* – по 3 гривні з кожного продажу;

у серпні та вересні на потреби реабілітації – по 5 гривень з продажу кожного товару марки Солпадеїн*;

у жовтні та листопаді по 7 гривень на користь Superhumans перераховували з продажів товарів марки Терафлю*.

У компанії зазначають, що без підтримки партнерів реалізувати цей проєкт не вдалося б. Саме вони поширювали інформацію у своїх торгових точках, аби якомога більше людей дізналися про проєкт.

Серед партнерів благодійної кампанії були:

Tabletki.ua; Liki24; MakeUp; Rozetka.ua; MauDau; Zakaz.ua; Мережа аптек "АНЦ"; ТОВ "Фармастор"; мережа аптек "Подорожник"; мережа аптек Мед-сервіс; мережа аптек "Аптека Знахар"; Комунальне підприємство "Фармація"; МГП Фірма "Адоніс"; ТОВ ВКФ "ВІСА"; мережа аптек "Про100 Аптека"; ТОВ "Лекфарм"; мережа аптек "Біла ромашка"; мережа аптек "Синиця"; ТЗВО Фірма "Волинь Фарм"; ТОВ "Експресс Мед"; ПП "Анкор"; ТОВ "Аліса Лінія Життя"; мережа Аптека "3І"; ТОВ "Аптека Гаєвського"; мережа аптек "D.S"; мережа аптек "Славутич"; мережа аптек Добра аптека; мережа аптек "Астарта"; мережа аптек "АВКфарм"; мережа аптек "Запоріжжя"; мережа аптек "Анрі-Фарм"; ТОВ "АТБ-маркет"; мережа “Єва” ПП Василишина; торгова мережа "Динь-Динь"; магазин "Мегамаркет"; торгова мережа "РОСТ"; ПП Годнюк; торгова мережа himiya; ПК Рітейл; торгова мережа Клевер; Тхорик Р.І. ФОП; торгова мережа Пані; мережа Ідеал; мережа Точка; Арго Р; ТОВ Континіум-Трейд; торгова мережа Перлина; ТОВ "Континент Фуд";

Ця благодійна ініціатива допомогла у відновленні 9 українським захисникам, які зазнали поранення на фронті.

Завдяки співпраці з Haleon ми змогли повернути до активного життя ще дев'ять неймовірних людей – цивільних та військових, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії. Вони знову можуть обіймати рідних, грати в футбол з дітьми, прикрашати ялинку до свят та самостійно обирати подарунки для коханих, друзів та рідних. Кожен з них – це окрема історія мужності та сили, з якої складається історія України сьогодні,

– акцентує Ольга Руднєва.

Haleon щиро дякує всім компаніям, мережам і підприємствам, які долучилися до благодійного проєкту. Завдяки цій співпраці вдалося досягти успіху кампанії.

Допомога Haleon і партнерів надала центру Superhumans необхідні ресурси для виготовлення протезів та реабілітації пацієнтів. Це вкотре демонструє, як спільні зусилля бізнесу можуть покращити життя тих, хто потребує підтримки на складному шляху відновлення.

Ця співпраця ідеально вписується в нашу концепцію, адже вона дає нам можливість не лише декларувати свою мету, але й активно діяти для її досягнення. Ми переконані, що підтримка таких ініціатив сприяє відновленню здоров'я та добробуту населення України,

– наголошує Гендиректор ТОВ "Халеон Україна".

"Центр сприяє тому, щоб постраждалі люди після реабілітації швидко поверталися до повноцінного життя, отримуючи рівні можливості, як і всі інші. Центр Superhumans – це про відновлення якості життя, віру в майбутнє та силу людяності, і ми пишаємось тим, що можемо бути частиною цього шляху", – додає Мальчевський.

У 2025 році Haleon планує продовжити підтримку реабілітаційного центру Superhumans, допомагаючи постраждалим від російських атак відновлюватися. Адже, у складні часи відповідальний бізнес просто не може залишатися осторонь!

Ми, як компанія, віримо, що соціальна відповідальність бізнесу також слугує потужним прикладом для інших. Коли дедалі більше компаній долучається до соціальних ініціатив – це створює ефект доміно, підвищуючи рівень підтримки вразливих верств населення. Це спільна справа, де кожен внесок важливий, а синергія зусиль бізнесу громадськості та держави допомагає нам спільно досягати перемоги,

– констатує наостанок В’ячеслав Мальчевський.

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