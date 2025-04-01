Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в эфире 24 Канала заявил, что шансов достичь прекращения огня до Пасхи нет. Он объяснил, что договоренности, которые существуют только на бумаге, не имеют значения. Россия уже продемонстрировала: она нарушит их сразу, если не будет "силы", которая будет контролировать действия России.

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"Поэтому я скептически отношусь к любым соглашениям, которые могут быть заключены в ближайшие несколько недель. Возможно, они смогут достичь договоренности. Но если не будет силы, которая будет гарантировать ее выполнение, она не будет иметь никакой ценности", – сказал Бен Ходжес.

Какие будут этапы прекращения огня

Он отметил, что вряд ли кто-то сейчас верит, что Россия воздержится от провокаций. Важную роль в переговорном процессе играет подготовка и развертывание сил, которые обеспечат соблюдение договоренностей. Бен Ходжес объяснил, что прекращение огня будет происходить в три этапа.

Первый этап – это подготовка. Все переговоры и обсуждения, продолжающиеся в Саудовской Аравии, Киеве, Белом доме и на саммитах, являются частью подготовительного процесса. Его цель – добиться прекращения огня.

Второй этап – это непосредственно договоренность и объявление об остановке огня с развертыванием сил, которые заставят Россию ее соблюдать.

Третий этап – это уже реальные переговоры о долгосрочном урегулировании конфликта при условии сохранения украинского суверенитета.

Именно поэтому президент Зеленский правильно сказал, что ему нужны гарантии безопасности. Он понимает: шансов на то, что Россия выполнит любое соглашение без действенного механизма безопасности, который заставит ее соблюдать договоренности, нет,

– сказал Бен Ходжес.

Он добавил, что россияне могут проигнорировать как наблюдателей, как это было во времена Минских соглашений, так и самих миротворцев. Поэтому эта миссия должна быть реальной, с четкими правилами применения силы, которые позволят быстро наказывать Россию за нарушения. Организация такой миссии требует нескольких месяцев.