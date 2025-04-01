Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в ефірі 24 Каналу заявив, що шансів досягти припинення вогню до Великодня немає. Він пояснив, що домовленності, які існують лише на папері, не мають значення. Росія вже продемонструвала: вона порушить їх відразу, якщо не буде "сили", яка буде контролювати дії Росії.

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"Тому я скептично ставлюся до будь-яких угод, які можуть бути укладені в найближчі кілька тижнів. Можливо, вони зможуть досягти домовленості. Але якщо не буде сили, яка гарантуватиме її виконання, вона не матиме жодної цінності", – сказав Бен Годжес.

Які будуть етапи припинення вогню

Він зазначив, що навряд чи хтось наразі вірить, що Росія утримається від провокацій. Важливу роль в переговорному процесі відіграє підготовка і розгортання сил, які забезпечать дотримання домовленностей. Бен Годжес пояснив, що припинення вогню відбуватиметься у три етапи.

Перший етап – це підготовка. Усі переговори й обговорення, що тривають у Саудівській Аравії, Києві, Білому домі та на самітах, є частиною підготовчого процесу. Його мета – домогтися припинення вогню.

Другий етап – це безпосередньо домовленість і оголошення про зупинку вогню із розгортанням сил, які змусять Росію її дотримуватися.

Третій етап – це вже реальні переговори про довгострокове врегулювання конфлікту за умови збереження українського суверенітету.

Саме тому президент Зеленський правильно сказав, що йому потрібні гарантії безпеки. Він розуміє: шансів на те, що Росія виконає будь-яку угоду без дієвого механізму безпеки, який змусить її дотримуватися домовленостей, немає,

– сказав Бен Годжес.

Він додав, що росіяни можуть проігнорувати як спостерігачів, як це було за часів Мінських угод, так і самих миротворців. Тому ця місія має бути реальною, з чіткими правилами застосування сили, які дозволять швидко карати Росію за порушення. Організація такої місії потребує кількох місяців.