Затишшя на одну ніч вже відбувалося раніше. Як розповів 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, тоді Росія не атакувала “Шахедами”, бо змінювала місця їхнього запуску.

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Яка причина затишшя

Україна проводить розвідувальні дії, тому ворог може змінювати місця пусків. Сили оборони не раз виявляли пускові майданчики, завдавали по них вогневого ураження, тому росіяни могли на це відреагувати.

Інколи, ворог бере паузу, щоб здійснити певні технічні переналаштування "Шахедів". Він змінює маршрути польотів, висоти, додає елементи й обладнання, щоб дрони були менш вразливим до систем РЕБ,

– зауважив військовий.

Також можна додати фактор погодних умов, але він не є вирішальним, і, звісно, переговори у Саудівській Аравії. Росіяни хочуть звинуватити Україну в порушенні угод про перемир'я.

Це важко уявити, але якщо упродовж наступних днів Росія не запускатиме "Шахеди", то зростають ризики провокацій на її території. У Кремлі можуть сказати, що це Україна порушила, наприклад, перемир'я в енергетиці, хоча Росія в цей час нібито взагалі не запускає дрони.

З цього погляду, ми в такому періоді, коли потрібно бути дуже пильними. Ворог може планувати саме такі дії, а все, що цього стосується, досить загрозливо. Адже робиться "картинка" для США, щоб спровокувати бурхливу реакцію американського президента і його оточення,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Якщо кількість ударів справді зменшиться, тоді можна робити певні висновки щодо причин такої поведінки. Поки це більше нагадує технічну підготовку "Шахедів" до нових ударів або вдосконалення засобів протидії РЕБу.