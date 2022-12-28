Поэтому на днях наёмники российской ЧВК "Вагнер", участвующие в штурме украинского Бахмута, выступили с оскорбительным обращением в адрес главы русского генштаба Валерия Герасимова.

Важно Пытается быть псевдосознательным, – психотерапевт дал характеристику Пригожину.

Оккупанты обвинили его в недостаточной поставке боеприпасов на передовую. Интересно, что основатель ЧВК и "повар Путина" Евгений Пригожин поддержал своих бойцов. И это далеко не первый публичный конфликт между разными российскими силовыми структурами, участвующими во вторжении в Украину.

Как пишут журналисты BBC, заочные ссоры между руководителями наемников и российским военным командованием за последние месяцы перестали быть чем-то чрезвычайным, однако до сих пор таких резких выпадов против генерала Герасимова "вагнеровцы" себе не позволяли.

После публикации обращения авторы многих военно-патриотических каналов начали писать, что речь идет о провокации со стороны "украинских националистов",

– отмечается в аналитической статье.

Однако уже ближе к вечеру 26 декабря Пригожин опроверг эту версию. Он опубликовал в связанных с ним каналах следующее голосовое сообщение:

"Специально, чтобы ответить на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы видели сейчас кого-то из украинских националистов? И я не видел. Наша главная задача и их тоже – идти и брать Бахмут. А что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, надеюсь, что мы их решим".

Существует ли раскол внутри России

Сами же наемники убеждены, что все это конфликт министерства обороны и Пригожина. Следует объяснить, что с первого дня российского вторжения в Украину в нем принимали участие самые разные российские силовики:

армейские части и подразделения Росгвардии,

отряды из Чеченской Республики и сотрудники ФСБ,

ЧВК и мобилизованные корпуса самопровозглашенных "республик".

Между всеми этими структурами есть определенная внутренняя конкуренция, а внутри хватает людей, не понимающих смысл войны. Это подтверждают и записи разговоров Рамзана Кадырова и получившего журналисты заместителя чеченской Росгвардии Даниила Мартынова.

Мартынов признавал, что многие командировки были шокированы, узнав накануне вторжения о целях операции, они были уверены, что просто участвуют в учениях на территории Беларуси, но обещал Кадырову подготовить "в районе Майдана или Хрещатика танцы".

Будут ли какие-то кадровые перестановки после нового скандала, прогнозировать пока рано. Но с уверенностью можно сказать, что главу российского генштаба раньше никто так публично не называл.

Справка. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что сейчас против украинцев воюет примерно 50 тысяч вагнеровцев. По оценкам американской стороны, только 10 тысяч из них являются "контрактниками", а остальные 40 тысяч – российские заключенные.