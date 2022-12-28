Политолог Тарас Загородний для 24 канала сказал, что это не первый подобный демарш Пашиняна. Эксперт напомнил, что премьер-министр уже высказывал претензии во время саммита ОДКБ в Ереване.

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"Пашинян является секретарем этого ОДКБ, но достаточно нагло обращается с Путиным. Закрывал заседание, когда хотел. Также высказывал претензии относительно действий России, потому что Армения понимает, насколько причудлив такой союзник. Россия ничем уже не может помочь Армении и ищет стабильность в регионе ", – рассказал Загородний.

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Новые требования времени для Армении

По словам политолога, Армения идет на мирный договор с Азербайджаном, признавая, что Нагорный Карабах – это не их территория. Загородний считает, что страна выходит на цивилизованные отношения со своими соседями.

"Она ищет точки соприкосновения, вынуждена на это идти. Это требование времени. Азербайджан должен вернуть свои оккупированные территории. Армения не может с этим ничего поделать и вынуждена искать точки соприкосновения в Европе, США, Турции и Азербайджане", – отметил политолог.

Он сказал, что единственным союзником, который может оказать помощь, есть такая сомнительная страна как Иран. Это не нравится другим соседям Армении.

Россия показала, что она здесь уже никто даже для Армении, которая зависимее России, чем Беларусь. Теперь Армения понимает, что Россия не способна выполнять роль, на которую возлагались, – добавил Загородний.

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