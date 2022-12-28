Політолог Тарас Загородній для 24 каналу сказав, що це не перший такий демарш Пашиняна. Експерт пригадав, що прем'єр-міністр вже висловлював претензії під час саміту ОДКБ в Єревані.

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"Пашинян є секретарем цього ОДКБ, але достатньо нахабно поводиться з Путіним. Закривав засідання, коли хотів. Теж висловлював претензії щодо дій Росії, бо Вірменія розуміє, наскільки химерним є такий союзник. Росія нічим вже не може допомогти Вірменії й та шукає стабільність в регіоні", – розповів Загородній.

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Нові вимоги часу для Вірменії

За словами політолога, Вірменія йде на мирний договір з Азербайджаном, визнаючи, що Нагірний Карабах – це не їхня територія. Загородній вважає, що країна виходить на цивілізовані відносини зі своїми сусідами.

"Вона шукає точки дотику, змушена на це йти. Це вимога часу. Азербайджан повинен повернути свої території, які були окуповані. Вірменія не може з цим нічого зробити й змушена шукати точки дотику в Європі, США, Туреччині й Азербайджані", – зазначив політолог.

Він сказав, що єдиним союзником, який може надати допомогу, є така сумнівна країна як Іран. Це не подобається іншим сусідам Вірменії.

Росія показала, що вона тут вже ніхто навіть для Вірменії, яка залежніша від Росії, ніж Білорусь. Тепер Вірменія розуміє, що Росія не здатна виконувати роль, на яку покладалися, – додав Загородній.

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