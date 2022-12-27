Натомість країни СНД відплачують російському диктатору "чорною невдячністю". Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Путін незадоволений поведінкою країн СНД

Так, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко відмовляється надавати Путіну свою армію для участі у війні проти України, як і решта країн. Крім того, країни відмовляються надавати й зброю для Росії.

Багато лідерів країн СНД приймають у себе тих, хто втік від мобілізації. Я думаю цим Путін також вкрай незадоволений – він хоче, щоб їх (росіян, які втекли від мобілізації – 24 канал) повернули до Росії,

– розповів Шейтельман.

Росіян, які не хочуть стати "гарматним м'ясом" приймають в Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та Вірменія.

Чого Путін міг добиватися на саміті

Утім, це все "залаштунки" – неформальні розмови. Адже сьогодні на формальному рівні в очільника Кремля та лідерів країн СНД немає предметів для домовленостей.

Чого міг би добиватися Путін – військової допомоги? Він її не отримає. Щоб йому видали мобілізованих? Їх не видадуть. Останнє, що залишається – це його спроби збувати газ у ці країни,

– сказав політтехнолог.

За його словами, Путіну немає куди збувати блакитне паливо, адже цього року експорт газу зменшився на 20%. І це при тому, що відповідні санкції набули чинності зовсім нещодавно.

До того ж у жовтні сталися підриви на газопроводах. А це означає, що наступного року експорт блакитного палива впаде приблизно вдвічі порівняно з 2021 роком.

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Розпад Росії означатиме безпеку іншим країнам

На думку Шейтельмана, країни СНД могли б скористатися зникненням Росії як єдиної держави. Наприклад, Центральна Азія посилила б свою незалежність, бо перебуває під постійною загрозою воєнної агресії та окупації з боку Росії.

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Водночас Казахстан досяг величезної дипломатичної перемоги, коли китайський лідер Сі Цзіньпін оголосив, що тепер країна перебуватиме під територіальним захистом Китаю.

Відтоді територіальна загроза для Казахстану зникла, хоча російські пропагандисти продовжують розповідати, які території цієї країни треба "забрати".

Однак такі країни як Таджикистан та Киргизстан занепокоєні можливою атакою з боку Росії. Ба більше, на території останнього взагалі розташована російська військова база.

Розпад Росії означатиме для них позбавлення певних політичних та воєнних ризиків,

– пояснив політтехнолог.

Натомість поведінка Вірменії наразі виглядає "мазохістською". Так, країна чомусь сприймає Росію як гаранта своєї безпеки, хоча очевидно, що майбутнє Вірменії у євроінтеграції та НАТО.