За лічені дні до Нового року бункерний дід скликав так званий "неформальний саміт країн СНД". Там зібралися представники 9 країн. Новину поширили росЗМІ, інформує 24 канал.
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Путін підготував для них "новорічні подарунки". Бункерний дід вкотре показав, що у нього абсолютно немає смаку. Він вручив президентам абсолютно жахливі персні у стилі "дорого-багато". Символіку СНД "прикрашає" напис "з новим роком".
Путінські персні отримали:
- президент Азербайджану;
- прем'єр-міністр Вірменії;
- президент Казахстану;
- президент Киргизстану;
- президент Таджикистану;
- президент Туркменістану;
- президент Узбекистану;
- самопроголошений президент Білорусі.
До слова, Олександр Лукашенко – єдиний, хто відразу одягнув путінський перстень. Інші приміряти цей зашквар не спішили.
Лукашенко одягнув огидний перстень / Фото з мережі
"Шедевральна путінська ювелірка" / Фото з мережі