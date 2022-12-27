За считанные дни до Нового года бункерный дед созвал так называемый "неформальный саммит стран СНГ". Там собрались представители 9 стран. Новость распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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Путин подготовил для них "новогодние подарки". Бункерный дед еще раз показал, что у него совершенно нет вкуса. Он вручил президентам ужасающие кольца в стиле "дорого-много". Символику СНГ "украшает" надпись "с новым годом".

Путинские перстни получили:

президент Азербайджана;

премьер-министр Армении;

президент Казахстана;

президент Кыргызстана;

президент Таджикистана;

президент Туркменистана;

президент Узбекистана;

самопровозглашенный президент Беларуси.

К слову, Александр Лукашенко – единственный, кто сразу надел путинский перстень. Другие примерить этот зашквар не спешили.



Лукашенко надел отвратительное кольцо / Фото из сети



"Шедевральная путинская ювелирка" / Фото из сети