За считанные дни до Нового года бункерный дед созвал так называемый "неформальный саммит стран СНГ". Там собрались представители 9 стран. Новость распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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Путин подготовил для них "новогодние подарки". Бункерный дед еще раз показал, что у него совершенно нет вкуса. Он вручил президентам ужасающие кольца в стиле "дорого-много". Символику СНГ "украшает" надпись "с новым годом".

Путинские перстни получили:

  • президент Азербайджана;
  • премьер-министр Армении;
  • президент Казахстана;
  • президент Кыргызстана;
  • президент Таджикистана;
  • президент Туркменистана;
  • президент Узбекистана;
  • самопровозглашенный президент Беларуси.

К слову, Александр Лукашенко – единственный, кто сразу надел путинский перстень. Другие примерить этот зашквар не спешили.


Лукашенко надел отвратительное кольцо / Фото из сети


"Шедевральная путинская ювелирка" / Фото из сети

С таким вкусом на ювелирку Путину, очевидно, придется убегать из бункера со своих "Имлистых гор" за Уралом, когда Алина Кабаева, которая уединитесь с ним на праздники, откроет новогодние подарки.