За считанные дни до Нового года бункерный дед созвал так называемый "неформальный саммит стран СНГ". Там собрались представители 9 стран. Новость распространили росСМИ, информирует 24 канал.
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Путин подготовил для них "новогодние подарки". Бункерный дед еще раз показал, что у него совершенно нет вкуса. Он вручил президентам ужасающие кольца в стиле "дорого-много". Символику СНГ "украшает" надпись "с новым годом".
Путинские перстни получили:
- президент Азербайджана;
- премьер-министр Армении;
- президент Казахстана;
- президент Кыргызстана;
- президент Таджикистана;
- президент Туркменистана;
- президент Узбекистана;
- самопровозглашенный президент Беларуси.
К слову, Александр Лукашенко – единственный, кто сразу надел путинский перстень. Другие примерить этот зашквар не спешили.
Лукашенко надел отвратительное кольцо / Фото из сети
"Шедевральная путинская ювелирка" / Фото из сети