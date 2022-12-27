Про це 24 каналу сказав політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він наголосив, що для Путіна дуже важливі СНД та ОДКБ, адже втрата підтримки прискорюватиме його падіння

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Яке основне завдання Путіна

Клочок вважає, що основне завдання Путіна нині – показати всім, що біля нього є прихильники, які схильні сприймати його політику як реальність і таку, що є нормальною для світу. Йому частково це вдається, тому що глави країн Середньої Азії, які переважно представлені зараз у СНД, ще до певної міри з ним зустрічаються та фотографуються.

І в такий спосіб він показує насамперед і Середній Азії, і Росії, що є, мовляв, союзники, які готові йому допомагати,

– заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Однак, зауважив він, саме з цих країн не так багато військової допомоги надходить до Росії. Є й інший момент – низка країн СНД є членами ОДКБ. А ці дві організації дуже важливі для Путіна. Адже втрата підтримки буде лише прискорювати його падіння. А главі Кремля нині дуже важлива медійна картинка.

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Путін продовжує свою гру з країнами СНД

Він зауважив, що на полях цього саміту подейкують, що Пашинян знову порушує питання про вихід Вірменії з ОДКБ. А після цього й інші члени також подумають про те, для чого взагалі цей союз існує та яку користь з нього вони можуть отримати.

Тому я думаю, що для Путіна – це така дуже складна шахова гра на сьогодні, яку він продовжує з цими своїми поки що не те, що партнерами, адже все-таки складно назвати ці країни партнерами його конкретно,

– сказав Клочок.

За його словами, Путін дуже часто просто використовує країни-члени СНД виключно у своїх цілях. А події нині розвиваються до того, що, наприклад, Вірменія може вийти звідти. Глава Кремля боїться цього найбільше, адже це стане дуже поганим сигналом для нього, але позитивним для інших членів СНД та ОДКБ.

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