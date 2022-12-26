Під час виступу Путін заявив, що загрози та виклики зростають, пише 24 канал. Зокрема, диктатор визнав, що між учасниками СНД також виникають розбіжності.

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Путін визнав розбіжності всередині СНД

При цьому він цинічно сказав, що члени організації нібито готові спільно вирішувати проблемні питання.

Доводиться визнати, на жаль, і те, що між державами-учасницями співдружності також виникають розбіжності. Головне, однак, що ми готові і співпрацюватимемо, і навіть якщо виникають будь-які проблемні питання, прагнемо вирішувати їх самі, разом, спільно надаючи один одному товариську допомогу та посередницьку допомогу,

– сказав Путін.

Про що сказали Лукашенко і Токаєв

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після прибуття на неформальний саміт СНД заявив журналістам, що 2023 рік буде "найщасливішим, найвдалішим".

"Не переживайте, буде нормально", – сказав посіпака Путіна.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наголосив на недоторканості російської мови та заговорив про культурне співробітництво.

Незмінне значення має загальне культурно-гуманітарне співробітництво і ... зміцнення мовного простору в СНД. Тут роль російської мови, природно, не може піддаватися будь-якому сумніву,

– сказав він.

Хто візьме участь у саміті СНД