Під час виступу Путін заявив, що загрози та виклики зростають, пише 24 канал. Зокрема, диктатор визнав, що між учасниками СНД також виникають розбіжності.
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Путін визнав розбіжності всередині СНД
При цьому він цинічно сказав, що члени організації нібито готові спільно вирішувати проблемні питання.
Доводиться визнати, на жаль, і те, що між державами-учасницями співдружності також виникають розбіжності. Головне, однак, що ми готові і співпрацюватимемо, і навіть якщо виникають будь-які проблемні питання, прагнемо вирішувати їх самі, разом, спільно надаючи один одному товариську допомогу та посередницьку допомогу,
– сказав Путін.
Про що сказали Лукашенко і Токаєв
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після прибуття на неформальний саміт СНД заявив журналістам, що 2023 рік буде "найщасливішим, найвдалішим".
"Не переживайте, буде нормально", – сказав посіпака Путіна.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наголосив на недоторканості російської мови та заговорив про культурне співробітництво.
Незмінне значення має загальне культурно-гуманітарне співробітництво і ... зміцнення мовного простору в СНД. Тут роль російської мови, природно, не може піддаватися будь-якому сумніву,
– сказав він.
Хто візьме участь у саміті СНД
- У зустрічі, яка проходить з ініціативи Путіна, візьмуть участь лідери восьми країн. Зокрема, президенти Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Киргизії, Узбекистану та прем'єр Вірменії.
- Під час зустрічі глави країн СНД підіб'ють підсумки 2022 року, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для співдружності сферах.