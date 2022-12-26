Во время выступления Путин заявил, что угрозы и вызовы растут, пишет 24 канал. В частности, диктатор признал, что между участниками СНГ также возникают разногласия.
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Путин признал разногласия внутри СНГ
При этом он цинично сказал, что члены организации якобы готовы совместно решать проблемные вопросы.
Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, совместно оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническую помощь,
– сказал Путин.
О чем сказали Лукашенко и Токаев
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ заявил журналистам, что 2023 год будет "самым счастливым, удачным".
"Не переживайте, будет нормально", – сказал приспешник Путина.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отметил неприкосновенность русского языка и заговорил о культурном сотрудничестве.
Неизменное значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению,
– сказал он.
Кто примет участие в саммите СНГ
- Во проходящей по инициативе Путина встрече примут участие лидеры восьми стран. В частности, президенты Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана и премьер Армении.
- В ходе встречи главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.