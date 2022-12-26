Во время выступления Путин заявил, что угрозы и вызовы растут, пишет 24 канал. В частности, диктатор признал, что между участниками СНГ также возникают разногласия.

Кстати Без истребителей: Лукашенко вылетел на 4 дня к Путину

Путин признал разногласия внутри СНГ

При этом он цинично сказал, что члены организации якобы готовы совместно решать проблемные вопросы.

Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, совместно оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническую помощь,

– сказал Путин.

О чем сказали Лукашенко и Токаев

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ заявил журналистам, что 2023 год будет "самым счастливым, удачным".

"Не переживайте, будет нормально", – сказал приспешник Путина.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отметил неприкосновенность русского языка и заговорил о культурном сотрудничестве.

Неизменное значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению,

– сказал он.

Кто примет участие в саммите СНГ