Об этом сообщают белорусские и российские пропагандистские СМИ. К слову, ранее Владимир Путин впервые за три года посетил Минск. Его борт сопровождал истребитель, поднятый с аэродрома в Барановичах.

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Зачем прилетел Лукашенко

По информации, которую распространяют пропагандистские издания, Александр Лукашенко посетил страну-агрессорку с рабочим визитом. Россияне уже подготовили для него "культурную программу".



Лукашенко прилетел в Россию на 4 дня / Фото "Пул Первого"

Сегодня, 24 декабря, Лукашенко вместе с российским президентом Владимиром Путиным должны посетить Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. В сети уже появились фотографии с места событий.

Лукашенко посетил ЦБК / "Пул Первого"

Правда, российский диктатор на них не виден. Отметим, что именно в этом центре проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси. Там, самопровозглашенного президента Беларуси встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Далее, Лукашенко должен принять участие в неформальной встречи глав государств СНГ. Она состоится в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря.

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