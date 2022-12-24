Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, зачем Лукашенко летит к Путину и что ему предложит.

Важно Россия перебросила ЗРК "Тор" в Беларусь: эксперт объяснил, означает ли это подготовку к наступлению

Лукашенко едет "клянчить" что-то из экономики

Ступак отметил, что визит Путина в Беларусь – это был показательный жест, мол, Путин еще куда-то ездит. Медведев он тоже летает, был и в Китае, а с 9 по 11 декабря его самолет стоял в Тегеране. Теперь Лукашенко едет к Путину, чтобы "клянчить" что-то с точки зрения экономики, в частности, определенные налоговые маневры, таможенные послабления и т.д.

Это нужно для того, чтобы делать белорусские товары более или менее конкурентоспособными. Белорусы вообще говорили о том, что согласны возить украинское зерно через свою территорию в страны Балтии без предварительных условий, хотя раньше такие условия были. То есть, им нужно загружать свою экономику, свои предприятия, потому что ориентация только на Россию – это путь в один конец,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Ступак предположил, зачем Лукашенко едет в Россию: смотрите видео

Маневры белорусской техники

Он продолжил, что Беларусь совместно с Россией не прекращает ИПСО по поводу передвижения военной техники к границе с Украиной. В частности, из Бреста по границе Украины к востоку Беларуси отправилось несколько вагонов военной техники, ночь она постояла в другом месте, ее не разгружали, и она потом вернулась обратно. Это эффект "пугала" для наших военных, мол, видите, что у нас есть.

"У Лукашенко есть психология, ему есть что терять, ему есть что сохранить, есть кому это передать, в отличие от Путина, он заботится о своем будущем. Поэтому он делает такие цирковые маневры, погоняли техники по цирковой арене, показали клоунов и потом загнали все в гараже. Но будем смотреть, как оно будет развиваться дальше, потому что это еще не окончательная история, потому что технику будут еще выгонять, гонять по кругу, и надо быть очень внимательными", - подчеркнул эксперт Украинского института будущего.

Новости Беларуси: последние события