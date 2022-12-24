Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, навіщо Лукашенко летить до Путіна та що йому запропонує.

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Лукашенко їде "клянчити" щось з економіки

Ступак зазначив, що візит Путіна до Білорусі – це був показовий жест, мовляв, Путін ще кудись їздить. Мєдвєдєв он також літає, був і в Китаї, а з 9 по 11 грудня його літак стояв у Тегерані. Тепер Лукашенко їде до Путіна, аби "клянчити" щось з точки зору економіки, зокрема, певні податкові маневри, митні послаблення тощо.

Це треба для того, щоб робити білоруські товари більш-менш конкурентоздатними. Білоруси взагалі говорили про те, що згодні возити українське зерно через свою територію до країн Балтії без попередніх умов, хоча раніше такі умови були. Тобто, їм треба завантажувати свою економіку, свої підприємства, бо орієнтація лише на Росію – це шлях в один кінець,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

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Маневри білоруської техніки

Він продовжив, що Білорусь спільно з Росією не припиняє ІПСО з приводу пересування військової техніки до кордону з Україною. Зокрема, з Бресту по кордону України на схід Білорусі вирушило кілька вагонів військової техніки, ніч вона постояла в іншому місці, її не розвантажували, й вона потім повернулась назад. Це ефект "пугала" для наших військових, мовляв, бачите, що в нас є.

"У Лукашенка є психологія, йому є що втрачати, йому є що зберегти, є кому це передати, на відміну від Путіна, він турбується про своє майбутнє. Тому він робить ось такі циркові маневри, поганяли техніки по цирковій арені, показали клоунів і потім загнали все в гаражі. Та будемо дивитись, як воно розвиватиметься далі, бо це ще не остаточна історія, бо техніки ще виганятимуть, ганятимуть по колу, і треба бути дуже уважними", – наголосив експерт Українського інституту майбутнього.

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