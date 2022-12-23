Такими діями Лукашенко, ймовірно, переслідує 2 цілі. По-перше, демонструє Путіну, що готовий перетнути останню "червону лінію", і відправити свої збройні сили в Україну. Для цього зокрема він і показує, що білоруси навіть влаштовують навчання з "Торами". Про це 24 каналу розказав військовий експерт Юрій Федоров.
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Водночас він показує таку "готовність" і Україні. Ймовірно, Лукашенко таким чином натякає, що не потрібно давати особливу свободу полку імені Кастуся Калиновського – буквально антилукашенківському формуванню, яке діє у складі ЗСУ.
Чи готується наступ з Білорусі
Федоров вважає, що наразі ознак того, що Лукашенко хоче напасти на Україну, немає. Таке вторгнення можливе лише, якщо на території Білорусі буде утворене велике угруповання російських військ. У такому випадку разом з російськими підрозділами у наступ можуть піти й білоруські частини. Здебільшого мова йде про 2 мотострілецькі бригади білоруських збройних сил.
Але наразі такого російського угруповання на території Білорусі немає,
– констатував військовий експерт.
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Федоров додав, що оскільки "Тор" – це тактична система, вона розрахована на прикриття військ у випадку наступу або інших варіантах бойових дій. Вона захищає війська від ударів з повітря, ударів авіації. Перехоплювати ракети, принаймні балістичні, вона не може.
Лукашенко збирається до Росії
- Не минуло й тижня після того, як Владімір Путін приїжджав до Мінська на зустріч з Лукашенко, а російський та білоруський диктатори вже призначили нову зустріч. Цього разу самопроголошений білоруський президент поїде до Москви.
- Чергову зустріч призначили на суботу, 24 грудня. Він має відвідати підмосковне Зоряне містечко, а також центр підготовки космонавтів, де проходить відбір кандидатів для польоту в космос з Білорусі.
- Це буде вже дев'ята зустріч Лукашенка та Путіна за 2022 рік. Однією з головних тем їхніх розмов є війна Росії проти України та допомога Білорусі країні-агресорці.