Такими действиями Лукашенко, вероятно, преследует две цели. Во-первых, демонстрирует Путину, что готов пересечь последнюю "красную линию" и отправить свои вооруженные силы в Украину. Для этого в частности он и показывает, что белорусы даже устраивают учения с "Торами". Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

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В то же время, он показывает такую "готовность" и Украине. Вероятно, Лукашенко, таким образом, намекает, что не нужно давать особую свободу полку имени Кастуся Калиновского – буквально антилукашенковскому формированию, которое действует в составе ВСУ.

Готовится ли наступление из Беларуси

Федоров считает, что пока признаков того, что Лукашенко хочет напасть на Украину, нет. Такое вторжение возможно только, если на территории Беларуси будет образована крупная группировка российских войск. В этом случае вместе с российскими подразделениями в наступление могут пойти и белорусские части. В основном речь идет о 2 мотострелковых бригадах белорусских вооруженных сил.

Но пока такой российской группировки на территории Беларуси нет,

– констатировал военный эксперт.

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Федоров добавил, что поскольку "Тор" – это тактическая система, она рассчитана на прикрытие войск в случае наступления или других вариантов боевых действий. Она защищает войска от ударов с воздуха, ударов авиации. Перехватывать ракеты, по крайней мере, баллистические, она не может.

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