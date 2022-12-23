Путин, вероятно, вызывает его для последнего разговора о непосредственном участии белорусской армии в войне против Украины. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
Обратите внимание Лукашенко хочет откупиться от Путина, – политолог
Что, кроме вторжения, Лукашенко может дать Путину
Он считает, что Лукашенко предложит президенту-террористу "отступные" в виде всего военно-промышленного комплекса Беларуси. Ведь для Путина сейчас очень важны ресурсы – ракеты, снаряды и прочее железо, определенное количество которого находится на территории Беларуси. Так что отдать Путину эти ресурсы в обмен на неучастие в войне – единственный вариант для Лукашенко.
Лукашенко подписал договор с дьяволом. Но он может обмануть дьявола, у него ресурса хватит. Понимаете, он ведь такой "председатель колхоза", который привык обманывать. Обманывал советскую власть в свое время, так что и с дьяволом уже как-то договорится,
– подчеркнул Яковенко.
Лукашенко сопротивляется изо всех сил
Поскольку Беларусь буквально оккупирована российскими войсками, Путин буквально хозяйничает на ее территории, полностью контролирует и вооруженные силы, и силовые структуры, и персонально Лукашенко, то самопровозглашенному президенту просто некуда деваться.
По словам Яковенко, он всеми силами пытается отбиться от путинских "объятий", склоняющих его к тому, чтобы начать вооруженное вторжение сил Беларуси на территорию Украины.
Этого он пока не допускает, и я думаю, что не допустит. Потому что он понимает, что это для него смертный приговор,
– считает оппозиционер.
Полный стрим с Игорем Яковенко: смотрите видео
Именно поэтому Лукашенко, как только может, пытается избежать такого развития событий. А поскольку, по сравнению с Путиным, он более опытен и более жизнеспособен, это действительно может ему удаться. И хотя они – это два диктатора, два упыря, которые стоят друг друга, Лукашенко все же попытается не допустить своего самоубийства путем ведения войск на территорию Украины.
Путин впервые назвал войну войной
- Несмотря на то, что в России за слово "война" можно попасть за решетку, диктатор Путин воспользовался своим привилегированным положением и все же употребил это слово, говоря об Украине. Это впервые он признал, что Россия развязала именно войну, а не так называемую "спецоперацию".
- Более того, президент-террорист признал, что эта война продолжается именно с 2014 года. Но на этом столь кардинальное изменение его риторики закончилось, поскольку далее он заявил, что все началось с "государственного переворота в Украине", который к тому же "спровоцировали США".
- При этом Путин цинично заявил, что Россия стремится как можно скорее закончить войну, и она, как и все вооруженные конфликты, должна закончиться переговорами. Вот только Украина, по его словам, "переговоров" не хочет.