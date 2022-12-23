Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он пошутил, что белорусы и россияне, возможно, просто хотят проветрить, "выгулять" свою технику.
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Хотят запугать ВСУ
Но, по словам Ступака, и без шуток была информация о том, что из Бреста по железной дороге отправились несколько десятков разных единиц военной техники. Их повезли на Восток Беларуси, вдоль украинской границы, где-то там они были ночь, после чего их, даже не разгружая, вернули в Брест.
Такие интересные маневры. Мы, конечно, не расслабляемся, но понятно, что это больше "пугало" для наших военных. Мол, видите, мы туда-сюда таскаем, можем вас запугать, бойтесь, сколько у нас техники,
– считает Ступак.
Иван Ступак объяснил, что означают постоянные перемещения техники по территории Беларуси: смотрите видео
Лукашенко думает о будущем
Он считает, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко специально устраивает такие "шоу" с техникой. Ведь ему действительно есть что терять, что хочется сохранить и передать, ведь ему есть кому передавать власть или имущество, в отличие от Путина.
"Потому он беспокоится о своем будущем, и потому делает вот эти цирковые маневры – по цирковой арене погоняли технику, показали клоунов и затем загнали все в гаражи", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Он добавил, что это еще не последние новости об удивительных перемещениях техники по территории Беларуси и возле украинской границы, а потому за этим нужно внимательно следить.
Россия перебросила в Беларусь ЗРК "Тор"
- В минобороны Беларуси сообщили о получении российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К". Там говорят, что партия этих вооружений поступила в рамках "межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве России и Беларуси".
- Белорусский генерал-майор Леонид Касинский заявил, что белорусские военные уже прошли подготовку и "успешно освоили" полученные от России "Торы".
- Отметим, что "Тор" – это тактический ЗРК, предназначенный для выполнения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.