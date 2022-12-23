Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он пошутил, что белорусы и россияне, возможно, просто хотят проветрить, "выгулять" свою технику.

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Хотят запугать ВСУ

Но, по словам Ступака, и без шуток была информация о том, что из Бреста по железной дороге отправились несколько десятков разных единиц военной техники. Их повезли на Восток Беларуси, вдоль украинской границы, где-то там они были ночь, после чего их, даже не разгружая, вернули в Брест.

Такие интересные маневры. Мы, конечно, не расслабляемся, но понятно, что это больше "пугало" для наших военных. Мол, видите, мы туда-сюда таскаем, можем вас запугать, бойтесь, сколько у нас техники,

– считает Ступак.

Иван Ступак объяснил, что означают постоянные перемещения техники по территории Беларуси: смотрите видео

Лукашенко думает о будущем

Он считает, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко специально устраивает такие "шоу" с техникой. Ведь ему действительно есть что терять, что хочется сохранить и передать, ведь ему есть кому передавать власть или имущество, в отличие от Путина.

"Потому он беспокоится о своем будущем, и потому делает вот эти цирковые маневры – по цирковой арене погоняли технику, показали клоунов и затем загнали все в гаражи", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что это еще не последние новости об удивительных перемещениях техники по территории Беларуси и возле украинской границы, а потому за этим нужно внимательно следить.

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