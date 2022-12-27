Об этом 24 каналу сказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он подчеркнул, что для Путина очень важны СНГ и ОДКБ, ведь потеря поддержки будет ускорять его падение.

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Какова основная задача Путина

Клочок считает, что основная задача Путина сейчас – показать всем, что у него есть сторонники, которые склонны воспринимать его политику как реальность и нормальную для мира. Ему частично это удается, так как главы стран Средней Азии, преимущественно представленные сейчас в СНГ, еще в некоторой степени с ним встречаются и фотографируются.

И таким образом он показывает прежде всего и Средней Азии, и России, что есть, мол, союзники, готовые ему помогать,

– заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Однако, отметил он, именно из этих стран не так много военной помощи поступает в Россию. Есть и другой момент – ряд стран СНГ являются членами ОДКБ. А эти две организации очень важны для Путина. Ведь потеря поддержки будет только ускорять его падение. А главе Кремля сейчас очень важная медийная картинка.

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Путин продолжает свою игру со странами СНГ

Он отметил, что на полях этого саммита ходят слухи, что Пашинян вновь поднимает вопрос о выходе Армении из ОДКБ. А затем и другие члены также подумают о том, для чего вообще этот союз существует и какую пользу из него они могут извлечь.

Поэтому я думаю, что для Путина – это такая очень сложная шахматная игра на сегодняшний день, которую он продолжает с этими своими пока не то, что партнерами, ведь все-таки сложно назвать эти страны партнерами его конкретно,

– сказал Клочок.

По его словам, Путин очень часто просто использует страны-члены СНГ исключительно в своих целях. А события сейчас развиваются так, что, например, Армения может выйти оттуда. Глава Кремля очень этого боится, ведь это станет очень плохим сигналом для него, но положительным для других членов СНГ и ОДКБ.

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