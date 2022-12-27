Пропагандисты написали, что самопровозглашенный президент Беларуси и российский диктатор встретились 26 декабря в Санкт-Петербурге. Утром 27 декабря продолжили разговаривать в помещении Президентской библиотеки имени Ельцина, информирует 24 канал.

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Что заявил Лукашенко после встречи

Александр Лукашенко уже утром 27 декабря в музее заявил, что они во время неформального разговора с главой Кремля якобы согласовали многие вопросы. По словам приспешника Путина, проговорили якобы столько вопросов, на которые "у некоторых государств порой уходят годы".

Мы с вами за вечер (26 декабря – 24 канал) много точек расставили над "i", продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике,

– заявил Лукашенко.

Далее он традиционно начал заискивать к Путину, начал благодарить за "согласование многих вопросов" 26 декабря.

"Правительства доработают их. Уже к ним у нас не может быть вопросов. Мы уже все решили, что они просили", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

По данным Лукашенко, якобы они с Путиным окончательно согласовали все вопросы.

Путин тоже решил высказаться

Владимир Путин в помещении той же библиотеки заявил, что он находится с Александром Лукашенко в "тесном контакте". Более того, "жизнь дает повод" каждый раз обсуждать разные вопросы.

Хорошие обстоятельства поговорить о серьезных делах. В том числе, имея в виду наши двусторонние дела. Хотя мы в постоянном контакте, жизнь каждый день дает нам повод обсудить некоторые вопросы и принять нужные решения, чтобы они решались "эффективно",

– цинично заявил российский диктатор.

Однако ни Лукашенко, ни Путин точно не сказали, чего же такого "важного" они там "порешали" в течение 26 – 27 декабря.

Обратите внимание! Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 19 декабря, затем – 24 декабря. Во время первой встречи глава Кремля специально летел в Минск. Тогда они говорили об укреплении белорусско-российских связей, что "стало ответом на изменяющуюся ситуацию в мире". Журналист-международник Алексей Бурлаков заявил, что в этих встречах есть определенный подтекст. Подробнее об этом читайте за ссылкой.

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