Всего 5 дней прошло с их последней встрече. Об этом 24 каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков.

Кстати говоря Лукашенко хочет откупиться от Путина, – политолог

Визит Лукашенко в Москву имеет подтекст

Лукашенко улетел в Москву на якобы неформальную встречу лидеров стран СНГ. Однако сегодня, 24 декабря, Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Итак, если была опция поговорить по телефону, то возникают вопросы относительно цели поездки самопровозглашенного белорусского лидера в Россию.

Здесь есть какой-то подтекст. Либо это снова конспирология, либо это стремление Лукашенко попадать в медиа. У него есть такая история, что он хочет попадать в новости и заголовки. Ему нужно оставаться в медийном пространстве, чтобы доносить хотя бы какую-то мысль,

– заметил журналист-международник.

Так, перед визитом Путина в Минск Лукашенко даже публиковал фрагменты с заседания так называемой верхушки Беларуси. Там приспешник Путина очень стремился доказать, что что-то решает. Мол, без него в Беларуси никаких решений не будут принимать, в частности, не будут вступать в войну.

Бурлаков прокомментировал визит Лукашенко в Москву: смотрите видео

Однако это все может быстро сломаться, когда Лукашенко встретится с Путиным. По мнению журналиста-международника, Лукашенко, наверное, и сам себе думает, зачем Путин пригласил его именно сейчас.

Бурлаков предположил, что возможен вариант, когда Путин посадит Лукашенко перед собой и скажет, мол, пока он здесь, войска Беларуси без его решения уже выдвигаются в сторону Украины. Таким образом глава Кремля может показать, как на самом деле Лукашенко "руководит" страной.

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