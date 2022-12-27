Пропагандисти написали, що самопроголошений президент Білорусі та російський диктатор зустрілись 26 грудня в Санкт-Петербурзі. Вранці 27 грудня продовжили говорити у приміщенні Президентської бібліотеки імені Єльцина, інформує 24 канал.

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Що заявив Лукашенко після зустрічі

Алєксандр Лукашенко вже вранці 27 грудня в музеї заявив, що вони під час неформальної розмови з очільником Кремля нібито погодили багато питань. За словами посіпаки Путіна, проговорили нібито стільки питань, на які "в деяких держав часом йдуть роки".

Ми з вами за вечір (26 грудня – 24 канал) багато точок розставили над "i", продовжуючи наш мінський діалог, оскільки він був в основному щодо економіки,

– заявив Лукашенко.

Далі він традиційно почав підлещуватися до Путіна, почав дякувати за "узгодження багатьох питань" 26 грудня.

"Уряди доопрацюють їх. Вже у них до нас не може бути запитань. Ми вже все вирішили, що вони просили", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

За даними Лукашенка, нібито вони з Путіним остаточно узгодили всі питання.

Путін теж вирішив висловитись

Владімір Путін у приміщенні тієї ж бібліотеки заявив, що він перебуває з Алєксандром Лукашенком в "тісному контакті". Ба більше, що "життя дає привід" щоразу обговорювати різні питання.

Хороші обставини, щоб поговорити про серйозні справи. В тому числі, маючи на увазі, наші двосторонні справи. Хоч ми в постійному контакті, та життя кожного дня дає нам привід обговорити деякі питання й ухвалити потрібні рішення, щоб вони вирішувались "ефективно",

– цинічно заявив російський диктатор.

Проте, ані Лукашенко, ані Путін достеменно не сказали, чого ж такого "важливого" вони там "понавирішували" протягом 26 – 27 грудня.

Зверніть увагу! Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко зустрічались 19 грудня, згодом – 24 грудня. Під час першої зустрічі глава Кремля спеціально летів у Мінськ. Тоді вони говорили про зміцнення білорусько-російських зв'язків, що "стало відповіддю на змінну ситуацію у світі". Журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков заявив, що у цих зустрічах є певний підтекст. Детальніше про це читайте за посиланням.

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