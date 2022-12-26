Даже последний верный путинский пес Николай Пашинян нашел в себе мужество навсегда закрыть вопрос, отказавшись подписывать итоговую декларацию ОДКБ. Об этом 24 канала сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Окончательный развал империи

"Украина еще не довела до конца борьбу за собственную независимость, но она уже освободила все страны СНГ", – отмечает Пионтковский.

В частности, Казахстан теперь говорит с Россией совсем по-другому. Стоит вспомнить мощную оплеуху Владимиру Путину от Касыма-Жомарта Токаева на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а также гарантии территориальной целостности от Китая.

Что-то произойдет на этом саммите, неприятное для Путина. Проводить его после унижения на прошлом – это глупость,

– считает публицист.

В Астане, напоминает он, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Берды Мухаммед объясняли Путину, что не стоит обращаться с ними как с союзными республиками. Они отмечали, что давно не являются союзниками.

Пионтковский напомнил, что ранее США опасались последствий неуправляемого развала Советского Союза. Президент Джордж Буш призвал украинцев не поднимать вопрос о независимости, мол, будет прекрасно житься в обновленном Советском Союзе при Горбачеве. Из этого страха потом вырос "Будапештский меморандум".

Именно американцы заставили Украину, Беларусь и Казахстан сдать ядерное оружие,

– акцентировал Пионтковский.

Тогда происходила только половина распада, говорит публицист, во многом понарошку. Москва сохранила огромное влияние на всем постсоветском пространстве. А сейчас происходит настоящий необратимый распад этой империи.

По словам Пионтковского, первым на Кавказе от российского влияния освободился Азербайджан, благодаря чему и выиграл вторую Карабахскую войну. Он проявил независимость, обрел нового политического союзника и поставил Армению в очень тяжелое положение. Премьер-министр страны Николай Пашинян уже поставил вопрос об окончательном выходе из ОДКБ и СНГ, если до 12 января Лачинский коридор не будет разблокирован.

Конец СНГ, ОДКБ, новая система безопасности в Европе – все это уже победа ВСУ,

– уверяет публицист.

Кроме того, во многом изменился Запад. Пионтковский вспомнил июнь 2021 – саммит Путина и Байдена в Женеве. "Байден как попугай повторяет за Путиным, что Зеленский должен выполнять "Минские соглашения". На следующий день президента США встретили очень жесткие заголовки: "Путин получил от Байдена все, что хотел". Это написали CNN и The Washington Post, казалось бы, органов демократической партии. Поэтому длительный процесс изменений тогда был запущен.

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