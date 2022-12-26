Навіть останній вірний путінський пес Микола Пашинян знайшов у собі мужність назавжди закрити питання, відмовившись підписувати підсумкову декларацію ОДКБ. Про це 24 каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Остаточний розвал імперії

"Україна ще не довела до кінця боротьбу за власну незалежність, але вона вже звільнила усі країни СНД", – зауважує Піонтковський.

Зокрема, Казахстан тепер говорить з Росією зовсім по-іншому. Варто згадати потужний ляпас Владіміру Путіну від Касима-Жомарта Токаєва на Економічному форумі у Санкт-Петербурзі, а також – гарантії територіальної цілісності від Китаю.

Щось відбудеться на цьому саміті, неприємне для Путіна. Проводити його після приниження на минулому – це дурість,

– вважає публіцист.

В Астані, нагадує він, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Берди Мухаммед пояснювали Путіну, що не варто поводитися з ними як з союзними республіками. Вони наголошували, що давно не є союзниками.

Піонтковський нагадав, що раніше США побоювалися наслідків некерованого розвалу Радянського Союзу. Президент Джордж Буш закликав українців не порушувати питання про незалежність, мовляв, буде чудово житися в оновленому Радянському Союзі при Горбачові. З цього страху потім виріс "Будапештський меморандум".

Саме американці змусили Україну, Білорусь та Казахстан здати ядерну зброю,

– акцентував Піонтковський.

Тоді відбувалася лише половина розпаду, каже публіцист, у багато чому несерйозно. Москва зберегла величезний вплив на всьому пострадянському просторі. А зараз відбувається справжній незворотний розпад цієї імперії.

За словами Піонтковського, першим на Кавказі від російського впливу звільнився Азербайджан, завдяки чому і виграв другу Карабаську війну. Він виявив незалежність, знайшов нового політично союзника і поставив Вірменію у дуже скрутне положення. Прем'єр-міністр країни Микола Пашинян вже поставив питання щодо остаточного виходу з ОДКБ та СНД, якщо до 12 січня Лачинський коридор не буде розблокований.

Кінець СНД, ОДКБ, нова система безпеки у Європі – усе це вже перемога ЗСУ,

– запевняє публіцист.

Окрім того, багато в чому змінився Захід. Піонтковський згадав червень 2021 року – саміт Путіна та Байдена у Женеві. "Байден як папуга повторює за Путіним, що Зеленський мусить виконувати "Мінські угоди". Наступного дня президента США зустріли дуже жорсткі заголовки: "Путін отримав від Байдена все що хотів". Це написали CNN та The Washington Post, здавалося б, органів демократичної партії. Тому тривалий процес змін тоді був запущений.

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